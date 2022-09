Apoiadores de Bolsonaro usam faixas para pedir impeachment de Moraes e nova Constituição

BRASÍLIA - Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) levantaram faixas na Esplanada dos Ministérios nesta quarta-feira, 7, para pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e a intervenção das Forças Armadas por uma nova Constituição, contra uma suposta ameaça comunista. As manifestações ocorreram durante o desfile cívico-militar que celebra o Bicentenário da Independência.

Manifestantes exibem faixas em Brasília pedindo nova Constituição por intervenção das Forças Armadas./FOTO: WILTON JÚNIOR/ESTADÃO

Leia também 7 de Setembro: presidenciáveis e políticos brasileiros celebram data; confira mensagens

Com os dizeres “Pelo impeachment de Alexandre de Morais”, a faixa foi erguida nesta manhã, com um erro de grafia no sobrenome do magistrado, que é o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e também o principal alvo dos apoiadores do presidente. Na semana passada, Moraes estabeleceu que eleitores terão de deixar o celular do lado de fora das cabines para poderem votar e voltou a ser criticado por bolsonaristas.

Cartazes levados por manifestantes a desfile militar em Brasília pedem "intervenção militar" e combate a comunismo.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também foi mencionado em materiais favoráveis a Bolsonaro. Em uma outra faixa levantada na Esplanada, o petista foi citado de forma indireta: “Cristão não vota em abortista e nem em ladrão”.

Em 7 de setembro do ano passado, Bolsonaro participou de manifestações antidemocráticas e chegou a afirmar que não cumpriria mais as decisões de Moraes. A declaração gerou uma crise institucional no País. Naquela oportunidade, o conflito só foi apaziguado com uma carta pública de recuo do chefe do Executivo, dois dias depois, escrita pelo ex-presidente Michel Temer, que indicou Moraes à Corte.

Cartazes levados por manifestantes a desfile militar em Brasília pedem "intervenção militar" e combate a comunismo.

Continua após a publicidade

Bolsonaro ainda não fez discursos púbicos nesta quarta. Mais cedo, durante café da manhã no Palácio do Alvorada, o presidente afirmou que a “liberdade está em jogo”. Ele também convocou a população a participar de atos espalhados pelo País.

Após o desfile cívico-militar em andamento, Bolsonaro deve falar a apoiadores de cima de um trio elétrico na Esplanada. De tarde, ele segue para o Rio, onde participa de outro ato, com cunho eleitoral, em Copacabana.

7 de setembro em Brasília; veja fotos + 3