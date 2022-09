Apoiadores levam faixas por intervenção militar e contra STF para desfile militar em Brasília

BRASÍLIA - Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) levaram à Esplanada dos Ministérios faixas com pedidos de intervenção militar e destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Entre as mensagens expostas, algumas que pedem ação das Forças Armadas para “eleições limpas” e para uma “intervenção democrática”.

Vários cartazes levados são escritos em inglês. O foco dos pedidos inconstitucionais é endereçado à Suprema Corte e a uma “ameaça comunista”. “Dismissal of STF ministers”, diz um dos cartazes. “Activate the armed forces and make democratic intervention”. Próximo ao grupo que carregava as faixas o mesmo texto explicitava a mesma mensagem em português: “destituição de todos os ministros do STF”.

O público que compareceu ao desfile militar das comemorações do bicentenário da Independência foi assistir também manifestações de apoio à reeleição de Bolsonaro. Por conta da vinculação eleitoral da cerimônia, os presidentes do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e do STF, ministro Luiz Fux, não compareceram.

No palanque principal, Bolsonaro é ladeado por ministros de Estado, pelo vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) e pelo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. No primeiro pronunciamento do dia, ainda na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro convocou a população a aderir aos atos realizados em diversas cidades. Disse que o Brasil é uma “terra prometida” e que os protestos servem para garantir a “liberdade”.

“O que está em jogo é a nossa liberdade, é o nosso futuro, e a população sabe que ela é aquela que nos dá o norte para as nossas decisões”, disse. “O Brasil é nosso, sabemos o que queremos, sabemos que aqui realmente é uma terra prometida, um paraíso, lute pela nossa Pátria e pela sua liberdade. Com liberdade, você fica sem limites”, disse.

O locutor que anunciou o discurso de Bolsonaro em carro de som disse que 100 mil pessoas estavam na Esplanada. Foi advertido e multiplicou o número para 1 milhão.

