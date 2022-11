Após cirurgia, Lula deve adiar viagem a Brasília para a próxima semana

Publicidade

BRASÍLIA – O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deve adiar para a próxima semana a viagem a Brasília, de acordo com integrantes do gabinete de transição. Lula era esperado na capital federal nesta quarta e quinta-feiras para reuniões com líderes e dirigentes de partidos, mas depois que passou por uma cirurgia para retirar uma lesão na laringe, no domingo, 20, foi aconselhado pelos médicos a poupar a voz e a evitar discursos por sete dias.

Lula vai conversar com líderes e dirigentes de partidos, nos próximos dias, para montar o ministério.

A operação ocorreu no Sírio Libanês, em São Paulo, logo depois de o presidente eleito retornar da viagem ao Egito e a Portugal. Lula teve alta na manhã de segunda-feira, 21. De acordo com o boletim médico, a laringoscopia – que tinha por objetivo retirar uma leucoplasia da prega vocal esquerda – mostrou ausência de tumor maligno. Em 2011, Lula descobriu e tratou um câncer na garganta.

Durante toda a campanha eleitoral, o petista precisou de cuidados com a voz. Em novembro, exames diagnosticaram alteração inflamatória por causa de esforço vocal e uma pequena área de leucoplasia na laringe.

Um auxiliar que conversou com Lula após a cirurgia disse que ele ainda não recuperou totalmente a voz e está falando em tom baixo para se preservar, conforme orientação médica. Por causa de seu estilo, disse esse colaborador, o presidente eleito não conseguiria participar de reuniões calado. A viagem a Brasília, nesta semana, é tratada nos bastidores como praticamente descartada. Além disso, como o Brasil estreia nesta quinta-feira na Copa do Mundo, há uma avaliação no gabinete da transição de que todas as atenções serão desviadas para o futebol.

Lula é aguardado para as articulações políticas relacionadas à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que retira o Bolsa Família do teto de gastos e para bater o martelo sobre a composição do grupo técnico que vai lidar com as Forças Armadas, ainda não anunciado. Ele também deve começar as conversas sobre a indicação de ministros.

O gabinete de transição divulgou para esta quarta-feira, 23, apenas compromissos do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, coordenador-geral, que participará de uma reunião ampliada do Conselho Político, às 9h30. À tarde haverá um encontro do setorial de Justiça com comandantes de Polícias Militares. O senador eleito Flávio Dino (PSB-MA), por sua vez, apresentará um diagnóstico sobre a segurança pública. Dino é cotado para o Ministério da Justiça.

