Apuração em tempo real no ‘Estadão’: você escolhe quais resultados quer acompanhar

O Estadão vai apresentar em tempo real a apuração e o resultado do 1º turno das eleições 2022, no próximo domingo, 2.

Assim que os dados das urnas forem liberados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a apuração será apresentada na home do Estadão e em página exclusiva, que pode ser acessada neste link. Este ano as urnas serão fechadas às 17h, no horário de Brasília, em todo o País.

Serão mostrados os resultados para presidente da República, governador dos 26 Estados e do Distrito Federal, senador e deputados federal e estadual.

Na Home do Estadão, serão destacados os dados de apuração para presidente da República e de até outros quatro cargos. Será possível ativar as notificações para receber na tela atualizações em tempo real sobre a apuração.

O leitor poderá ainda personalizar a apresentação de dados, fazendo a própria seleção de cargos ou candidatos, sem prejuízo da visualização daqueles já escolhidos pelos editores do Estadão. Antes mesmo do início da apuração, os candidatos favoritos podem ser marcados nesta página.

A faixa de apuração apresentada na home também tem um espaço para personalização, com escolha de cargo e Estado e opção de informar o nome ou número do candidato àquela vaga. Escolhendo apenas cargo e Estado, serão apresentados os três candidatos com mais votos. Se for informado o nome ou número do candidato, o leitor verá três resultados: se o escolhido não estiver entre os dois com mais votos, o nome aparecerá acompanhado da sua colocação naquele momento da apuração.

Na página de apuração, ainda é possível acompanhar o resultado da votação por município escolhido em um mapa do Brasil.