Arthur Lira critica ‘baderna, destruição e vandalismo’ em Brasília e propõe reunião dos Três Poderes

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, propôs neste domingo, 8, uma reunião entre os Três Poderes após grupos radicais invadirem os prédios do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Eu me coloco à disposição de todos os Chefes de Poderes para fazermos uma reunião para deixar absolutamente inquestionável que os três Poderes estão mais unidos do que nunca a favor da Democracia”, escreveu Lira no Twitter.

“Neste encontro, claro, poderemos discutir, na mais absoluta amplitude possível, todas as medidas necessárias para fortalecer nossas instituições”, acrescentou o presidente da Câmara.

Mais cedo, Lira repudiou a invasão dos prédios públicos por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, o “Congresso Nacional jamais negou voz a quem queira se manifestar pacificamente. Mas nunca dará espaço para a baderna, a destruição e vandalismo.”

Neste domingo, a Praça dos Três Poderes foi tomada pelo vandalismo de grupos de bolsonaristas radicais. Eles invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, pedindo intervenção militar e prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Lira declarou também que “os responsáveis que promoveram e acobertaram esse ataque à democracia brasileira e aos seus principais símbolos devem ser identificados e punidos na forma da lei”.

“A democracia pressupõe alternância de poder, divergências de pontos de vista, mas não admite as cenas deprimentes que o Brasil é supreendido nesse momento. Agiremos com rigor para preservar a liberdade, a democracia e o respeito à Constituição”.