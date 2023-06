Ainda que tenha dito não se sentir atingido, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), acompanha com os passos da Polícia Federal na investigação que mira seu ex-assessor Luciano Cavalcante e outros de seus aliados na política alagoana. Na semana passada, a PF deflagrou uma operação para apurar um suposto esquema de superfaturamento na compra de equipamentos de robótica para escolas públicas em 43 cidades de Alagoas. Agentes escalados na Operação Hefesto realizaram buscas em 27 endereços relacionados à fraude estimada em pelo menos R$ 8,1 milhões. Os mandados foram cumpridos no Distrito Federal, em Alagoas e outros três Estados.

O dinheiro usado na compra de kits de robótica veio do chamado orçamento secreto, mecanismo revelado pelo Estadão e sob influência direta de Lira, que atuava na distribuição das emendas; o modelo de repasse foi extinto por ordem do Supremo Tribunal Federal.

Arthur Lira e o seu ex-assessor, Luciano Cavalcante, que ainda atua na Liderança do PP na Câmara Foto: Reprodução/Instagram/@oficialarthurlira

Lira, entretanto, não é citado na investigação. Após a PF deflagrar a operação, o presidente da Câmara afirmou à Globo News que não tem nada a ver com as suspeitas de irregularidades. “O que eu posso dizer é que eu, tendo a postura que tenho, em defesa das emendas parlamentares que levam benefícios para todo o Brasil, para toda a população, eu não tenho absolutamente nada a ver com o que está acontecendo. E não me sinto atingido, nem acho que isso seja provocativo”, disse.

Como mostrou o Estadão, interlocutores de Lira compreenderam a operação da PF como um movimento que interessa a seus adversários no Estado e até mesmo ao Palácio do Planalto, que tem enfrentado dificuldade de aprovar suas pautas prioritárias na Câmara. Esse grupo de aliados cobrou explicações da corporação sobre um suposto vazamento de informações da ação policial. Assim como a atuação da PF, decisões do Judiciário aumentaram a pressão sobre o presidente da Câmara.

Cronologia dos fatos

Operação da PF

Continua após a publicidade

A Polícia Federal instaurou a Operação Hefesto na manhã da última quinta-feira, 1º. A operação investiga um suposto esquema de superfaturamento na compra de equipamentos de robótica para escolas públicas em 43 cidades de Alagoas .

na manhã da última quinta-feira, 1º. A operação investiga um suposto esquema de superfaturamento na compra de equipamentos de robótica para escolas públicas em 43 cidades de . A ofensiva mirou Luciano Cavalcante, ex-assessor de Lira. Cavalcante mora em Maceió, é presidente do diretório do União Brasil em Alagoas e recebe R$ 14,7 mil de salário para atuar como assessor da liderança do PP na Câmara, em Brasília. Como mostrou o Estadão , ele foi contratado quando o próprio Lira era o líder do PP.

, ele foi contratado quando o próprio Lira era o líder do PP. O motorista do assessor parlamentar Luciano Ferreira Cavalcante é um dos suspeitos de receber dinheiro do suposto esquema de desvio de recursos na compra de kits de robótica em Alagoas.

é um dos suspeitos de receber dinheiro do suposto esquema de desvio de recursos na compra de kits de robótica em Alagoas. A Hefesto se debruça sobre fraudes que teriam ocorrido entre 2019 e 2022. No centro das investigações está a empresa Megalic LTDA. Segundo a PF, a companhia foi apenas intermediária na compra dos kits de robótica pelos municípios alagoanos. Entre os sócios da empresa está Edmundo Catunda, pai do vereador de Maceió João Catunda, outro aliado de Lira. A PF afirma que houve direcionamento e superfaturamento de contratos para a compra de equipamentos de robótica para escolas públicas, custeados com recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ( FNDE ), repassado pelo governo federal. “As citadas contratações teriam sido ilicitamente direcionadas a uma única empresa fornecedora dos equipamentos de robótica, através da inserção de especificações técnicas restritivas nos editais dos certames e de cerceamento à participação plena de outros licitantes”, informou a Polícia Federal. A investigação é tocada em conjunto com a Controladoria Geral da União (CGU).

), repassado pelo governo federal. “As citadas contratações teriam sido ilicitamente direcionadas a uma única empresa fornecedora dos equipamentos de robótica, através da inserção de especificações técnicas restritivas nos editais dos certames e de cerceamento à participação plena de outros licitantes”, informou a Polícia Federal. A investigação é tocada em conjunto com a Controladoria Geral da União (CGU). Agentes da Operação Hefesto contabilizaram mais de R$ 4,4 milhões apreendidos nas buscas realizadas em 27 endereços - 16 em Maceió (AL), oito em Brasília (DF), um em Gravatá (PE), um em São Carlos (SP) e um em Goiânia (GO). A fraude pode superar R$ 8,1 milhões.

Durante diligências realizadas em Maceió, a PF encontrou um cofre com reais e dólares, além de uma mala lotada de maços de dinheiro. O Estadão apurou que o endereço onde os valores foram encontrados é de um policial civil.

Os agentes da Operação Hefesto realizaram buscas em 27 endereço. Segundo os investigadores, a fraude pode chegar a R$ 8,1 milhões. Foto: Polícia Federal

Sacola cheia