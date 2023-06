RIO - Um grupo de artistas e ativistas que afirmam ter votado em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022 se mobilizou nas redes sociais para pressionar o presidente a vetar medidas aprovadas no Congresso Nacional que podem, na prática, desencadear retrocessos na política ambiental. Atores, influenciadores e representantes de movimentos socioambientais pedem que Lula reverta o esvaziamento da área: “Acabou o clima”.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra Marina Silva participam de cerimônia em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente; pasta foi 'desidratada' na tramitação da MP dos Ministérios Foto: Ueslei Marcelino/Reuters

“A gente elegeu este governo porque ele se pintou de verde dizendo para o Brasil e para o mundo que a natureza é o nosso maior patrimônio. E que a floresta em pé tiraria de vez o nosso país do mapa da fome. Depois de 100 dias de governo, acabou o clima”, criticou o grupo.

De acordo com o vídeo divulgado em conjunto pelos artistas, as medidas do Congresso “prejudicam a imagem internacional do Brasil” e afetam biomas e, principalmente, “as comunidades tradicionais, população negra, quilombola e periférica”.

“O Congresso Nacional quer destruir as políticas socioambientais no Brasil. Vamos pressionar o presidente Lula para que ele faça a coisa certa e honre o nosso voto”, afirmou o ator Mateus Solano em um dos trechos do vídeo compartilhado nesta segunda-feira, Dia Mundial do Meio Ambiente.

Além de Solano, também participam do vídeo os atores Thiago Lacerda e Sérgio Marone, a atriz Larissa Maciel e a ativista Fe Cortez, entre outros.

“Se o governo federal não impedir esse desmonte, daremos muitos passos atrás no enfrentamento da crise climática e dos direitos humanos. Esses projetos afetam nossos biomas e todos nós que vivemos neles, principalmente as comunidades tradicionais, população negra, quilombola e periférica. Além disso, isso prejudica a imagem internacional do Brasil, que busca recuperar o respeito e o investimento econômico de outros países através de políticas de combate à crise climática e de proteção das florestas”, ressaltaram.

Turbulência na área ambiental

A retirada de atribuições das pastas comandadas pelas ministras Marina Silva (Meio Ambiente) e Sônia Guajajara (Povos Indígenas) e a tramitação de iniciativas, como as mudanças na Lei da Mata Atlântica e o marco temporal, provocaram uma série de críticas e questionamentos de ambientalistas.

Com a turbulência na área no início do terceiro mandato do petista à frente da Presidência, Lula busca acalmar os ânimos dos aliados e faz acenos à “base verde”.

Nesta segunda-feira, 5, o presidente cumpriu a promessa feita à ministra Marina Silva e vetou trecho da lei aprovada na Câmara que afrouxava a proteção à Mata Atlântica. Os deputados colocaram no texto de conversão em lei da Medida Provisória da Mata Atlântica um dispositivo que voltou a permitir a instalação de linhas de transmissão de energia, gasodutos e sistema de abastecimento público de água na região sem estudo prévio de impacto ambiental ou compensações. Ao receber o texto aprovado na Câmara para sanção, Lula vetou esse trecho.

Divulgado dois dias antes da retomada do julgamento do chamado marco temporal no Supremo Tribunal Federal, o vídeo acabou por reforçar a campanha de ambientalistas para que o STF derrube a tese que limita a demarcação de terras indígenas, contrariando projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados e que tramita agora no Senado. A tese do marco temporal, que “trava” a demarcação de terras indígenas à ocupação dos territórios pelos povos originários na data da promulgação da Constituição, está na pauta da Corte nesta quarta-feira, 7.