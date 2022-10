Neymar, Gusttavo Lima, Sorocaba... Boleiros e sertanejos declaram apoio a Bolsonaro

Nos últimos dias, diferentes cantores sertanejos e esportistas passaram a declarar apoio ao candidato a reeleição Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais. Uma das personalidades de maior destaque foi o atacante da seleção brasileira Neymar, que publicou um vídeo em que aparece dançando uma música em apoio ao presidente. Entre artistas, o apoio a Bolsonaro se concentra entre cantores sertanejos, como Gusttavo Lima.

No mundo esportivo, além de Neymar, o apoio vem também de nomes mais antigos, como os ex-jogadores da seleção brasileira Rivaldo e Robinho, que publicaram mensagens de apoio a candidatura de Bolsonaro recentemente.

Leia também Conheça os candidatos à Presidência e suas propostas

O ex-atacante do Santos, inclusive, voltou a aparecer nas redes depois de quase um ano sem postagens. Ele foi condenado, em última instância, por estupro na Itália no início deste ano.

Antigo apoiador de Bolsonaro, o volante do Fluminense Felipe Melo também compartilhou mensagens pedindo votos para o candidato, assim como o ex-técnico de Grêmio e Flamengo, Renato Portaluppi. O ex-jogador do São Paulo, atualmente no Tottenham da Inglaterra, Lucas Moura, também declarou apoio a Bolsonaro nas últimas semanas. A lista chega ainda a outros esportes como Nene Hilário, ex-jogador de basquete da NBA e o lutador de MMA José Aldo.

Sertanejos

Entre artistas, o apoio para o atual presidente se concentra principalmente entre cantores sertanejos. Além de Gusttavo Lima, Bruno e Marrone também disseram votar no presidente e publicaram mensagens de apoio nas redes.

Continua após a publicidade

Junto de Lima, a dupla chegou a participar de uma partida de futebol beneficente com Bolsonaro no início deste ano. A lista de declarações recentes de apoio contempla ainda Sorocaba (da dupla com Fernando) e também de Rick e Renner, que pediram votos para Bolsonaro.

Jair Bolsonaro (PL) durante almoço com cantores sertanejos, em Brasília Foto: Dida Sampaio/ESTADAO - 11.12.2018

Apoio a Lula

O apoio no meio esportivo não fica restrito ao candidato do PL. O ex-jogador do São Paulo Raí e o ex-Vasco Juninho Pernambucano, por exemplo, declararam apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e pediram votos durante a campanha eleitoral. Além deles, o jogador Paulinho, do alemão Bayer 04 Leverkusen, e Yuri Lira, volante do Vasco, também disseram votar no petista.

Já no meio artístico, o apoio ao ex-presidente é mais expressivo. Enquanto as cantoras Pablo Vittar e Anitta, além do influenciador Felipe Neto tem feito reiterados gestos de apoio ao ex-presidente, diferentes artistas declararam voto mais recentemente, como a atriz Bruna Marquezine e as apresentadoras Xuxa e Angélica. O petista chegou a se reunir com artistas e intelectuais na última semana para reiterar o apoio à campanha.