Às vésperas da eleição, policiais apreendem dinheiro relacionado à suspeita de compra de votos

Mais de R$ 4 milhões foram apreendidos, somente nesta sexta-feira, 28, durante ações realizadas por policiais federais e rodoviários na Operação Eleições 2022. De acordo com as forças de segurança, a suspeita é de que os valores seriam usados para compra de votos no segundo turno, que ocorre no próximo domingo, 30.

Em Minas Gerais, agentes da Polícia Rodoviária Federal encontraram quase R$ 1 milhão em espécie durante fiscalização na BR 050, em Uberaba. Os policiais suspeitaram de modificações atrás do encosto do banco traseiro de um veículo. O dinheiro estava dentro do estepe, em um compartimento secreto preparado para ocultação de bens. Havia mais de R$ 900 mil e cerca de U$ 40 mil dólares.

Segundo a PRF, o condutor do veículo alegou trabalhar como motorista por aplicativo e disse que a quantia seguia de Uberlândia para Uberaba. Ele não detalhou, porém, sobre a finalidade do dinheiro e sobre quem seriam os responsáveis. A ocorrência foi encaminhada para Polícia Federal, que deve prosseguir a investigação para saber se os valores seriam usados para a prática de crime eleitoral.

No Ceará, policiais rodoviários federais apreenderam cerca de R$ 315 mil, sendo R$ 261 mil em moeda nacional e 10 mil euros. Foto: Divulgação/PRF

Já no Ceará, na noite desta sexta-feira, policiais rodoviários federais apreenderam cerca de R$ 315 mil, sendo R$ 261 mil em moeda nacional e 10 mil euros. A apreensão aconteceu em frente ao posto da PRF na cidade de Jaguaribe, durante a Operação Eleições 2022.

De acordo com a PRF, o dinheiro foi encontrado em uma caixa escondida embaixo do banco de passageiro de um veículo conduzido por um homem de 40 anos. Durante a abordagem, o motorista não comprovou a origem do dinheiro. O condutor, juntamente com o dinheiro e o veículo, foi encaminhado à Polícia Federal, em Fortaleza, onde também será instaurada investigação por possível crime eleitoral.

Ainda dentro da Operação Eleições 2022, a Polícia Federal divulgou que fez a maior apreensão de dinheiro em espécie durante as ações de fiscalização no período eleitoral. Um total de R$ 3 milhões foi capturado. O caso aconteceu em Manaus, capital do Amazonas, na sexta-feira passada, mas só foi divulgado oficialmente nesta sexta-feira, 28.

A PF informou que agentes federais efetuaram a prisão em flagrante de dois homens no momento em que eles sacavam uma grande quantia em dinheiro em uma agência bancária localizada no centro da capital. A dupla estava acompanhada de uma empresa de transporte de valores e, segundo a PF, possuía vínculo familiar com um político do estado do Acre, cujo nome não foi divulgado.

Ainda nessa ação, além do dinheiro, também foram apreendidos dois celulares e um carro de luxo. Os presos foram encaminhados para a Superintendência da Polícia Federal para prestar esclarecimentos. Nos depoimentos, não comprovaram a destinação do dinheiro. Eles foram conduzidos para audiência de custódia e, segundo a PF, devem responder pelo crime de possível ‘caixa dois’, fundamentado no artigo 350 do Código Eleitoral, com pena de até 5 anos de prisão e multa.

O ministro da Justiça, Anderson Torres, reativou, nesta sexta-feira, o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), em Brasília. Foto: Tom Costa

O Ministério da Justiça e Segurança Pública reativou, nesta sexta-feira, o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), em Brasília. A iniciativa visa “garantir a segurança e proteção aos cidadãos, eleitores e servidores da Justiça Eleitoral” durante o segundo turno das eleições.

Segundo o ministro Anderson Torres, desde o início da campanha eleitoral, em 15 de agosto, mais de R$ 10 milhões foram apreendidos em dinheiro vivo pela PF e PRF relacionados à suspeita de compra de votos. No primeiro turno, de acordo com a pasta, os crimes que mais chamaram a atenção foram justamente compra de votos e boca de urna.

“Não iremos tolerar esse tipo de crime. As polícias estão prontas para reprimir esses delitos”, reforçou o ministro sobre a segurança da votação no próximo domingo, 30. Ele informou ainda que, no dia da votação, estarão nas ruas 500 mil policiais em todo o País. No primeiro turno, foram registrados 456 casos de boca de urna e 95 de compra de votos, segundo o ministro.

