Assassinos brasileiros procurados pela Interpol são deportados dos EUA e presos pela PF em MG

Três homens condenados pela justiça brasileira foram presos pela Polícia Federal (PF) na última sexta-feira, 15, no Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte (MG). Os homens eram foragidos internacionais e foram detidos inicialmente nos Estados Unidos pela autoridade migratória do País.

Eles foram presos em solo americano por estarem em desacordo com as normas migratórias e por terem mandados de prisão contra eles. Seus nomes constavam na Difusão Vermelha da Interpol, lista onde é divulgada a existência de mandados de prisão a serem cumpridos, que pode resultar em detenção e extradição do indivíduo de países membros da Interpol.

Um dos homens estava foragido por descumprir um mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itanhomi (MG). Ele matou a tiros uma pessoa com quem tinha desafetos, em agosto de 2018. O nome do foragido foi incluído na lista de procurados internacionais em 15 de março deste ano.

Os três brasileiros foram repatriados e presos pela Polícia Federal no Aeroporto de Confins, em Minas Gerais. Foto: Divulgação/ Aeroporto Internacional Tancredo Neves (Confins)

Outro teve seu nome incluído em setembro, por causa de um mandado de prisão expedido pelo Juízo da Vara de Execução Penal de João Pessoa (PB). O homem era procurado por cometer uma série de assaltos em postos de gasolinas na capital da Paraíba.

O terceiro foragido é condenado por homicídio e tem um mandado de prisão preventiva. Em conjunto com cúmplices, o homem matou quatro pessoas a tiros, na cidade de São Paulo, em 2022.

Deportados para o Brasil, os homens passaram por exame de corpo de delito e foram encaminhados para o Complexo Penitenciário Nelson Hungria, em Belo Horizonte