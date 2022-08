Assinantes poderão assistir às sabatinas do Estadão presencialmente

Assinantes do Estadão poderão participar presencialmente das sabatinas com os candidatos ao governo do Estado de São Paulo organizadas pelo Estadão em parceria com a Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP). As sabatinas acontecem entre os dias 17 e 23 de agosto, sempre a partir das 10h, e ocorrem na sede da fundação, em Higienópolis, na Capital.

O primeiro convidado será o candidato do PDT ao Palácio dos Bandeirantes. Elvis Cezar será sabatinado em 17 de agosto. No dia seguinte será a vez de Tarcísio de Freitas, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. No dia 19 será sabatinado o candidato do PT, Fernando Haddad. Na semana seguinte, no dia 22 de agosto, participa Rodrigo Garcia, atual governador e candidato do PSDB. O último candidato a participar será Vinicius Poit, do Novo.

Haverá limite de 200 vagas por sabatina e o Estadão vai fazer uma triagem entre os assinantes que manifestarem interesse e preencherem o formulário em http://estadao.com/e/sabatinas. Importante dizer que o Estadão não vai prover qualquer ajuda de custo para viabilizar a participação dos assinantes. O interessado precisa estar vacinado contra a covid-19 e apresentar o comprovante de imunização no momento da entrada na FAAP.

Participar presencialmente da sabatina representará uma experiência única ao assinante, pois o público em geral - exceção feita aos convidados da FAAP - terá acesso apenas à transmissão online. O evento terá quatro blocos, com intervalos de três minutos. As sabatinas serão transmitidas pelas plataformas digitais do Estadão, incluindo cobertura e transmissão também pela Rádio Eldorado.

Acompanhe as sabatinas do Estadão no auditório da FAAP

17 de agosto - Elvis Cezar (PDT)

18 de agosto - Tarcísio de Freitas (PL)

19 de agosto - Fernando Haddad (PT)

22 de agosto - Rodrigo Garcia (PSDB)

23 de agosto - Vinícius Poit (Novo)