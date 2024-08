Ataque contra delegado e omissão do X precederam ordem de Musk de fechar escritório no País; entenda

BRASÍLIA - Uma campanha de assédio a um delegado da Polícia Federal (PF) e a adesão do bolsonarismo contra a Justiça precedeu o episódio que marcou o mais novo embate entre o bilionário americano Elon Musk, dono da rede social X (antigo Twitter), e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

PUBLICIDADE Na manhã do último sábado, 17, a conta oficial do X anunciou que a empresa encerraria suas operações no País após Moraes ter “ameaçado nossa equipe no Brasil em vez de respeitar a lei ou o devido processo legal”. Musk compartilhou a nota, antes de partir para ataques pessoais contra o ministro, comparando-o ao vilão Voldemort, da série Harry Potter. Na decisão sigilosa do STF contra o X, vazada por Musk na internet, o ministro cobra a reiterada omissão dos representantes legais da empresa frente às ordens judiciais pela suspensão de contas de usuários investigados. E ameaça aumentar a multa contra a companhia e prender a administradora Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição por desobediência à determinação judicial.

Elon Musk e Alexandre de Moraes Foto: Trevor Cokley/Força Aérea dos EUA e Pedro Kirilos/Estadão

Um mês antes, em 14 de julho, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) havia alarmado a PF ao publicar um cartaz de “procura-se” com a imagem de Fabio Alvarez Shor, delegado responsável por investigações sob a relatoria de Moraes no STF, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A publicação, que alcançou diretamente quase meio milhão de pessoas, foi o estopim para uma série de ataques contra o policial.

Numa rede social, Do Val diz que Shor “tem agido como o capataz do ministro Alexandre de Moraes” e que o Brasil “precisa conhecer quem é o executor das ordens ilegais” do ministro. Abaixo, chama o delegado de uma palavra de baixo calão e o define como “responsável por prender patriotas e fazer milhares de crianças chorarem por causa da ausência de seus pais”. A iniciativa deu munição a outros bolsonaristas que foram às redes avacalhar o delegado.

O incômodo dos apoiadores de Bolsonaro extravasou após as últimas ações da PF contra alguns aliados, como os militantes Oswaldo Eustáquio e Allan dos Santos. Em dezembro de 2022, Moraes determinou a prisão de Eustáquio após ele ter descumprido medidas cautelares e participado de protestos que defendiam intervenção militar. Hoje ele está foragido na Espanha, mas sem acesso a suas redes sociais.

A polícia suspeita que Eustáquio use as contas de sua filha Mariana, de 16 anos, para driblar a determinação judicial. Solto em 2021 sob a condição de não se comunicar com outros investigados, ele tem passado recados por meio das contas de Mariana. Em abril deste ano, ela publicou a íntegra do depoimento do pai à PF e tribudiou o trabalho da instituição. No último mês, também tem compartilhado os ataques a Fabio Shor.

Publicidade

Na quarta-feira passada, 14 de agosto, a PF deflagrou a operação Disque 100 para tentar desarticular uma “estrutura voltada a obstruir investigações” que apuram a existência e funcionamento de organizações criminosas, mediante divulgação de dados protegidos e corrupção de crianças e adolescentes. A casa de Eustáquio em Brasília, onde moram a esposa e a filha, foram revistadas. A nova ordem de prisão contra o militante não foi cumprida porque ele está fora do país.

Leia também Inquérito das fake news beira 2 mil dias sem conclusão, sob sigilo e com poder concentrado em Moraes

“Socorro!!! Socorro! A PF está na minha casa apertando a campanhia (sic)!!! De novo esse pesadelo!!! Algum advogado pode vir até aqui!!!”, publicou o perfil de Mariana no X, no mesmo dia.

A operação acirrou os ânimos no bolsonarismo. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi à tribuna da Câmara para criticar a investigação e, com um cartaz de Shor em mãos, chamou-o de “putinha de Alexandre de Moraes”. Os deputados Marcel van Hattem (Novo-RS) e Gilberto Silva (PL-PB) também atacaram o delegado, e as buscas pelo nome do policial tiveram uma disparada no Google. A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) saiu em defesa de Shor e publicou uma nota de repúdio contra os parlamentares.

Bolsonaristas têm recorrido a Musk para repercutir a ofensiva contra o STF. A própria conta de Mariana Eustáquio publicou, em abril, um pedido de socorro ao bilionário ao divulgar um documento sobre um suposto bloqueio de uma conta corrente em seu nome, na esteira das investigações contra o pai e seu reiterado descumprimento de ordens judiciais. “Desde os 12 anos tive meu quarto invadido pela PF e a poupança deixada pelos meus avós bloqueada até hoje pelo STF por ser filha de Oswaldo Eustáquio. Elon Musk, help me!”, publicou a conta dela.