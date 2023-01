Ataques em Brasília: Veja antes e depois de Palácio do Planalto, Congresso e STF

Os ataques promovidos em Brasília neste domingo, 8, por radicais bolsonaristas deixaram rastros de destruição nas sedes dos três Poderes da República. De cadeiras arremessadas da rampa do Palácio do Planalto a uma completa destruição do Salão Nobre do Supremo Tribunal Federal (STF), imagens de antes e depois ajudam a dar a dimensão dos estragos.

Imagens do antes e depois do Salão Nobre do STF repercute nas redes sociais Foto: Reprodução/Redes sociais

Os atos de cunho golpista foram controlados pelas forças de segurança cerca de três horas e meia após o início. Cerca de 300 suspeitos foram presos em flagrante, segundo a Polícia Civil. A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu a prisão de Anderson Torres, secretário da Segurança Pública do DF e ex-ministro da Justiça de Bolsonaro. Ele nega conivência com os atos.

Em meio aos questionamentos sobre a atuação do governo Ibaneis frente aos atos golpistas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou intervenção federal na segurança do DF. Em paralalo, o ministro do STF Alexandre de Moraes determinou o afastamento do governador Ibaneis Rocha (MDB). O prazo dura 90 dias. Moraes também determinou o encerramento, em no máximo 24 horas, dos acampamentos antidemocráticos no entorno de quartéis em todo o País.

'As Mulatas', quadro de Di Cavancanti, foi danificado em ao menos seis pontos

Palácio do Planalto

Antes

Operários trabalham na preparação da rampa do Palácio do Planalto para a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ocorreu no últia dia 1º Foto: Wilton Junior/Estadão - 18/12/22

Depois

Golpistas sobem rampa do Palácio do Planalto durante invasões em Brasília; local foi destaque na posse presidencial há uma semana Foto: Eraldo Peres/AP

Antes

Dependências do Palácio do Planalto durante cerimônia de posse ministerial Foto: Wilton Junior/Estadão - 04/01/23

Depois

Grupos radicais vandalizaram interior do Palácio do Planalto Foto: Adriano Machado/Reuters

Congresso Nacional

Antes

Congresso Nacional recebe faixa pedindo fim do orçamento secreto Foto: Wilton Junior/Estadão - 06/12/22

Depois

Congresso Nacional foi tomado durante atos neste domingo Foto: Eraldo Peres/AP

STF

Antes

Fachada do prédio do Supremo Tribunal Federal Foto: Wilton Junior/Estadão - 03/05/2022

Depois

STF é depredado após invasão de bolsonaristas

Antes

Solenidade de posses da ministra Rosa Weber, como presidente do STF, e do ministro Roberto Barroso, como vice-presidente Foto: Fellipe Sampaio/STF - 12/09/2022

Depois

