Até que horas é possível votar no segundo turno das eleições? Confira

Neste domingo, 30, brasileiros vão às urnas para votar no segundo turno das Eleições 2022. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a votação acontece em todos os estados do país até às 17 horas da tarde, no horário de Brasília. As regras eleitorais permitem que eleitores na fila possam votar mesmo após o fechamento dos portões.

Em pronunciamento na tarde de hoje, o ministro Alexandre de Moraes descartou estender o horário de votação em razão das operações da Polícia Rodoviária Federal. Ele justificou dizendo que “não houve prejuízo no exercício do direito ao voto”. Segundo Moraes, as inspeções duravam de “15 a 20 minutos, no máximo”. O magistrado destacou que as operações já foram suspensas, como acordado após conversa com o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, que prestou esclarecimentos ao TSE há pouco.

No Twitter, internautas levantaram campanha solicitando extensão do horário de votação, após denúncias de que operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estariam dificultando o fluxo de ônibus e veículos de transporte público pelo País - segundo apurou o Estadão, mais de 500 operações do tipo foram realizadas, principalmente no Nordeste. A tag do movimento teve mais de 149 mil tweets e alcançou terceiro lugar nos assuntos mais comentados da rede no Brasil.

Eleitores que não votaram no primeiro turno também podem comparecer às urnas, desde que tenham o título de eleitor regularizado. Se estiver com o documento cancelado ou suspenso, não pode votar e deve regularizar sua situação a partir de 8 de novembro.

No Brasil, o voto é obrigatório entre 18 e 69 anos de idade e facultativo para pessoas analfabetas, jovens com 16 e 17 anos e para quem tem 70 anos ou mais. A preferência será de acordo com a ordem de chegada à fila de votação, exceto para grupos previstos em lei, como pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, maiores de 60 anos, mulheres grávidas, entre outros.