Atlas: André Fernandes tem 22,8%; Leitão, 22,5%; Sarto, 22,4%; e Capitão Wagner, 19,8% em Fortaleza

A pesquisa AtlasIntel encomendada pela Focus Poder e divulgada nesta quinta-feira, 8, mostrou um cenário de empate técnico entre quatro candidatos à Prefeitura de Fortaleza. O deputado federal André Fernandes (PL) lidera numericamente as intenções de voto para a capital do Ceará com 22,8%, seguido de Evandro Leitão (PT) com 22,5%, do atual prefeito José Sarto (PDT), 22,4%, e Capitão Wagner (União), com 19,8%.

PUBLICIDADE Técio Nunes (PSOL) aparece em quinto lugar com 2% de votos, enquanto o senador Eduardo Girão (Novo) é citado por 1,8% dos entrevistados. Haroldo Neto (UP) e Zé Batista (PSTU) aparecem logo em seguida com 0,8% e 0,7%, respectivamente. Os resultados são da pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores. Brancos e nulos somam 4% e não souberam responder 3,2%. A série histórica mostra um cenário desfavorável para o postulante do União Brasil. Em dezembro de 2023, Wagner era o favorito para 28,6% dos eleitores, o que representa uma queda de 8,8 pontos percentuais. Evandro Leitão cresceu 8,3% p.p, enquanto o atual prefeito se manteve estável considerando a margem de erro. O candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), André Fernandes, aumentou 9,9 p.p.

A pesquisa ouviu 1.203 eleitores entre os dias dois e sete de agosto. O nível de confiança da amostra é de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número CE-06008/2024.

Em um eventual segundo turno, o atual prefeito pedetista venceria em dois cenários diferentes. Sarto derrotaria André Fernandes (47,3% a 35,6%) e Evandro Leitão (41,8% a 32,1%) e empataria dentro da margem de erro com o Capitão Wagner (43% a 38,9%). O candidato do União Brasil venceria Evandro Leitão por 40,7% a 33,2% e ficaria empatado tecnicamente com André Fernandes com 31,6% contra 28,4% com 36,4% votos brancos e nulos e 3,6% que não saberiam.

Prefeitura de Fortaleza Foto: Thiago Matine/Prefeitura de Fortaleza

Num possível segundo turno entre os candidatos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o resultado também seria de empate técnico com 37,3% de André Fernandes contra 39,3% de Evandro Leitão.

A pesquisa mediu ainda a aprovação dos governos municipal, estadual e federal. Para os eleitores da capital cearense, o presidente Lula tem maior aprovação que Sarto e o atual governador Elmano de Freitas (PT). 50% dos eleitores aprovam a gestão do presidente, enquanto 43% a consideram negativa. O índice de quem desaprova o governo do pedetista chegou a 57%, enquanto 37% aprovam a administração. 58% dos entrevistados reprovam a gestão do governador petista, vista como positiva por 34% dos eleitores.