Ato de apoio de Rodrigo Garcia a Bivar em SP tem escola de samba, fogos de artifício e ala vip

Com 1% de intenção de voto nas pesquisas mais recentes, mas dono de um cofre com R$ 782 milhões do Fundo Eleitoral, o deputado federal Luciano Bivar (União Brasil-PE) não economizou no ato de pré-lançamento de sua candidatura presidencial realizado neste sábado, 9, no Transamérica Expo Center, na capital paulista. O evento, que foi formatado para marcar o apoio do governador Rodrigo Garcia (PSDB) a Bivar, contou com bateria de escola de samba, fogos de artifício, claque uniformizada, buffet para convidados na ala vip, jingle, telão e até um canhão de fumaça para efeitos especiais durante as falas mais importantes. O artefato assustou o ex-ministro Sérgio Moro no momento de sua fala. Segundo fontes do União Brasil, o evento custou R$ 400 mil.

Rodrigo Garcia fez durante o evento uma fala protocolar e cautelosa, na qual repetiu o bordão “nem direita, nem esquerda, mas pra frente”. Apesar de os tucanos terem acordo para apoiar a senadora Simone Tebet (MDB-MS) na corrida presidencial, na entrevista coletiva depois do ato o governador disse que seu palanque terá espaço também para outros presidenciáveis que estiverem “longe dos extremos”.

O governador Rodrigo Garcia (PSDB) declarou apoio ao deputado Luciano Bivar, pré-candidato a presidente da República pelo União Brasil, em ato no Expocenter Transamérica, na manhã deste sábado, 9. Foto: Alex Silva/Estadão

O “anfitrião” e mestre de cerimônia foi o vereador Milton Leite (União Brasil), que levou centenas de cabos eleitorais vestindo camisetas com seu nome. Nos discursos, o presidente da Câmara Municipal, que pleiteia a vaga de candidato ao Senado na coligação de Garcia, foi chamado de “general” e exaltado pelos políticos que se revezaram ao microfone.

No disputado palanque montado no espaço de eventos em Santo Amaro estavam Sérgio Moro e sua esposa, Rosângela, que vai disputar uma vaga de deputada federal em São Paulo, o presidente da Assembleia Legislativa, Carlos Pignatari (PSDB), os deputados Kim Kataguiri (União Brasil), Junior Bozella (União Brasil), Geninho Zuliani (SP) e Alexandre Frota (PSDB) e o ex-ministro Henrique Meirelles (União Brasil) - o único de máscara - entre outras lideranças.

Em sua fala, Moro falou sobre sua candidatura no Paraná e exaltou a esposa. “O que o amor uniu, o domicílio eleitoral não separa”. O ex-ministro também disse que Rosângela será a “legítima representante” dos valores que ele defende e do “legado” da Lava Jato. “Não posso competir por São Paulo, mas minha esposa é minha é minha representante e da Lava Jato”, disse Moro.

O ato também marcou o primeiro discurso de Rosângela Moro para uma grande plateia. Com forte sotaque do Paraná, a pré-candidata destacou a Lava Jato, as mulheres e se apresentou como defensora das pessoas com deficiência e doenças raras.