Aumento de até 50% de taxas judiciais em SP usadas para pagar salários do Judiciário avança na Alesp

Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e tem impacto direto no custo para mover ações opõe o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) à seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). No centro da disputa está o aumento das taxas judiciárias, os tributos sobre as partes envolvidas em processos cuja arrecadação é repassada em 30% para a própria folha salarial de juízes, desembargadores e servidores da área. Caso o texto seja aprovado como está, uma nova taxa sobre ações de cumprimento de sentenças será criada e outras terão reajustes de até 50%.

O projeto que propõe o reajuste foi enviado à Alesp pelo então presidente do TJ-SP, Pinheiro Franco, em outubro de 2021. Mas a proximidade da votação em plenário na Assembleia acirrou uma queda de braço entre a OAB e a magistratura paulista. Conforme apurou o Estadão, o texto pode ser votado ainda nesta quarta-feira, 14. Advogados pressionam deputados a votar contra a proposta. Trata-se de um universo de várias taxas distintas; algumas de valor fixo, outras proporcionais ao valor da ação.

Leia também Governadores ‘driblam’ orçamento e repassam R$ 1 bi extra a TJs e MPs

Maior tribunal do País, o TJ-SP arrecadou R$ 1,4 bilhão em taxas judiciárias somente em 2021. Isso representa 17% de toda a arrecadação das cortes estaduais – o equivalente a R$ 8 bilhões –, de acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do próprio tribunal.

Prédio do Tribunal de Justiça de São Paulo no centro da capital; Corte movimenta 1,4 bilhão em taxas judiciárias por ano. Foto: Nilton Fukuda/Estadão - 31/1/2019

O texto original do projeto cita uma série de dispositivos que implicam no aumento da cobrança das taxas aplicadas a quem move ações e recursos na Justiça. O PL 752/21 cria um novo tributo sobre ações de cumprimento de sentença e reajusta outros, como a taxa para mover qualquer ação na Justiça paulista, que salta de 1% do valor da causa para 1,5%, um aumento de 50%. A proposta também prevê que o valor das taxas aumente de acordo com a quantidade de recursos.

Ao defender o texto à época, Pinheiro Franco afirmou que o projeto é de “fundamental importância para incrementar a autonomia financeira do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, permitindo que este possa continuar a atender, com qualidade e presteza, aos anseios e necessidades do povo paulista”.

Atualmente, os valores arrecadados com taxas judiciárias são destinados, por lei, em uma partilha da seguinte forma: 10% para o custeio de diligências de oficiais de Justiça, 30% para a folha salarial dos tribunais e 60% para o Fundo Especial de Despesas do TJ.

Esse fundo é destinado a investimentos para garantir maior acesso à Justiça pela população, mas, em casos excepcionais, pode também custear auxílios alimentação, creche e funeral.

No projeto do TJ-SP, ainda haveria um corte de metade do valor aos oficiais a ser repassado ao Fundo Especial. Ou seja, o total destinado às diligências de oficiais cai para 5%, enquanto o do fundo chega a 65%.

Reação

O texto original provocou reação da advocacia. Após uma reunião com advogados e deputados na Assembleia paulista, o atual presidente do TJ-SP, Ricardo Anafe, enviou um novo texto, em que retirou diversos artigos do projeto original. Mesmo assim, o PL ainda enfrenta resistência entre advogados.

Em uma nota conjunta distribuída entre parlamentares, a OAB e outras seis entidades afirmam que “enquanto o Poder Judiciário alardeia a redução de custos pela ampliação de medidas como trabalho remoto e digitalização dos processos, pretende aumentar o ônus do contribuinte paulista que se recupera, com dificuldades, do drama médico, social, pessoal e econômico da pandemia”.

“O que se pretende com a iniciativa é a utilização de taxa para arcar com os custos gerais do próprio serviço público prestado pelo Poder Judiciário, encargos estes que, à luz de nosso sistema tributário, devem ser suportados com a arrecadação dos impostos”, afirmam os advogados.

Continua após a publicidade

Também assinam a nota o Instituto dos Advogados Brasileiros, o Instituto dos Advogados de São Paulo, o Movimento de Defesa da Advocacia, e o sindicato das sociedades de advogados de São Paulo e do Rio, além do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados.

Nesta segunda-feira, 12, conselheiros da seccional da OAB de São Paulo procuraram deputados estaduais para pressioná-los a votar contra o projeto. Entre os parlamentares que já se reuniram com os advogados estão Janaína Paschoal (PRTB) e Ricardo Madalena (PL).

O conselheiro da Associação dos Advogados de São Paulo, Rogerio Lauria Marçal Tucci, ressalta que o aumento de várias taxas pode ficar na casa dos 50% caso o projeto seja aprovado. “Hoje, para dar entrada em um processo judicial no Estado de São Paulo, deve-se pagar custas de 1% sobre o valor em litígio. Se o projeto for aprovado, esta alíquota passará a ser de 1,5%”.

“Também haverá um impacto de 50% para a interposição de recursos. Para a apresentação de um ‘agravo de instrumento’, recurso muito utilizado no dia a dia, as custas passariam de 10 UFESPs (R$ 319,70 em 2022) para 15 UFESPs (R$ 479,55 em 2022)”, disse.

Tucci afirma ainda que há casos de criação de nova cobrança. “Para executar o que já foi decidido em um processo judicial, é preciso dar início à chamada fase de cumprimento de sentença. Hoje, não há custas nesta fase. Com a aprovação do projeto, as custas seriam de 2% do valor a ser pleiteado”.

Relator dá parecer favorável ao projeto

O texto avançou na Assembleia Legislativa com uma manifestação favorável à aprovação pelo relator, Marco Zerbini (PSDB), protocolada no último dia 4. No documento, o deputado afirma que o projeto fomenta o “custeio do serviço público forense prestado, a contenção do abuso da judicialização, e o favorecimento do uso racional da máquina judiciária, sem criar qualquer empecilho ao acesso à Justiça”.

Continua após a publicidade

O tucano rejeitou todas as emendas ao texto. Uma delas, da deputada Professora Bebel (PT), propôs que a Corte divulgasse detalhadamente todos os auxílios, indenizações e outros penduricalhos que inflam os salários de magistrados. O texto foi encaminhado para a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Alesp. Em seguida, poderá ser votado no plenário. Conforme apurou o Estadão, parlamentares estão dispostos a acelerar essa tramitação, e a primeira votação em plenário poderia ocorrer ainda nesta quarta-feira, 14.

O Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou que “já explicitou a fundamentação do PL 752/21 em reuniões com a Comissão de Assuntos Institucionais da OAB-SP e do TJ-SP e expôs à Assembleia Legislativa, também via mensagem aditiva, as necessidades do aperfeiçoamento da taxa judiciária, valor que, como já destacado pela Suprema Corte, deve corresponder tendencialmente ao custo da atividade específica prestada”.

“Por ora, o TJ-SP aguarda a tramitação do PL 752/21″, diz a Corte, por meio de nota.