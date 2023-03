Ausência de Lula em viagem frustra empresários brasileiros na China; veja vídeo

O repórter Felipe Frazão, enviado especial do Estadão à China, conta que a ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na viagem àquele País acabou frustrando expectativas de empresários brasileiros que participam da comitiva. A ida do petista mobilizou uma megacomitiva com mais de 400 empresários, mas o público esperado pela Agencia Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos (Apex) agora é menor. Os empresários que foram à China ainda mantiveram contatos com empresas locais. Uma delas é o Ali Express, site que mantém intenso comércio por meio digital com o Brasil.