Baleia diz que MDB será ‘colaborativo’ com governo Lula, mas ainda não há decisão sobre ser base

Publicidade

BRASÍLIA - O presidente do MDB, Baleia Rossi, disse nesta terça-feira, 8, que o partido adotará uma postura de colaborar com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso. “Claro que é uma decisão que não vou tomar sozinho. O MDB não tem dono, é um partido que tem muitos líderes e eu vou conversar com cada um deles, mas posso adiantar que vejo no partido o espírito colaborativo muito grande para que a gente possa avançar com todas essas pautas para o País”, disse ele após uma reunião com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann.

O MDB foi convidado para indicar um integrante para o conselho político da equipe de transição para o governo Lula. De acordo com Baleia e Gleisi, a definição de quem representará o partido na equipe do presidente eleito deverá ser oficializada amanhã, 9. Sobre a possibilidade de o MDB ser base, a presidente do PT repetiu o discurso de Baleia de que é um assunto ainda a ser definido. “É uma discussão que cabe ao Congresso Nacional, é corporis aqui o arranjo. Obviamente que gostaríamos, enquanto governo, de contar com o apoio do MDB no processo de governança”, afirmou.

A presidente do PT Gleisi Hoffmann se reuniu nesta terça-feira com o presidente do MDB Baleia Rossi Foto: Wilton Junior / Estadão

Baleia vai se reunir nesta quarta-feira com um grupo da cúpula do MDB que já apoiou Lula desde o primeiro turno. O senador Renan Calheiros (AL), o deputado eleito Eunício Oliveira (CE) e os líderes da Câmara, Isnaldo Bulhões (AL), e do Senado, Eduardo Braga (AM), vão debater sobre a possibilidade de fazer parte oficialmente da base de Lula. Há no partido, sobretudo no Sul, uma ala que é distante do petista, mas o grupo próximo de Lula tem mais espaço na cúpula da legenda.

O presidente do MDB declarou que, durante a reunião com Gleisi, reforçou pedidos que a senadora Simone Tebet (MDB-MS), já havia feito no segundo turno a Lula. Tebet ficou em terceiro lugar na disputa presidencial e apoiou o petista na segunda fase da disputa

“Reafirmei as colocações que foram sugestões da Simone Tebet ao presidente Lula no segundo turno na área da educação, da saúde, da política para as mulheres, de um governo plural. Acredito que o MDB pode ajudar muito na questão da agenda, que é uma agenda convergente”, declarou Baleia.

Sobre a Proposta de Emenda à Constituição que abre aproximadamente R$ 200 bilhões além do limite de teto de gastos, Baleia afirmou que ainda não sabe como vai ser o caminho para viabilizar a medida, mas deixou claro que o partido não será obstáculo para aprovar a ideia. A PEC da Transição, como ficou conhecida, está sendo elaborada para permitir a viabilização de promessas da campanha de Lula, como a continuidade do Auxílio Brasil de R$ 600, que voltará a se chamar Bolsa Família, e o aumento do salário mínimo. Uma parte do MDB, como Renan e Eunício, é contra que isso seja feito por uma PEC. A avaliação é que o presidente da Câmara, Arthur Lira, (PP-AL), fica fortalecido nas negociações. Como alternativas, já foram sugeridas uma consulta ao Tribunal de Contas da União (TCU) e a edição de uma medida provisória em janeiro para exceder o teto.

Continua após a publicidade

“Nós dependemos primeiro da decisão do presidente eleito para ver qual caminho será adotado. Entendo que todos nós temos que trabalhar para que haja o cumprimento de compromissos de campanha, os R$ 600 do Bolsa Família, aumento real do salário mínimo e de outras questões que são relevantes e que há uma perspectiva muito grande por parte da população”, afirmou o presidente do MDB.

Espernear, mas sem golpismo

Na saída da reunião com Baleia, a presidente do PT também aproveitou a fala para criticar os protestos de bolsonaristas contra a eleição de Lula. Grupos radicais tem atrapalhado o fluxo de trânsito em diversas cidades e pedido intervenção militar. “Tivemos uma eleição que teve um resultado, um vitorioso. O perdedor tem o direito de espernear, mas não tem direito de chamar para um golpe, não tem direito de querer fazer uma desestabilização do País”, declarou a petista.

A dirigente do partido de Lula pediu que as Forças Armadas e o Poder Judiciário deem um resposta contundente aos atos antidemocráticos. “É dar uma resposta dura a esse tipo de política. Desconhecer esse movimento e como instituição se posicionar. Inclusive para isso ser ouvido as instituições do Executivo, principalmente as Forças Armadas, e o Judiciário. O Tribunal Superior Eleitoral foi muito correto na condução do processo eleitoral, foi muito firme e queremos que o Judiciário continue sendo firma na defesa do resultado das eleições”.

Ao comentar sobre o início do processo de transição, Gleis afirmou que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, se mostrou disponível para ajudar. “Eu espero que não tenha dificuldades para o bem do Brasil. O Brasil precisa de um processo de transição tranquilo”. De acordo com ela, a promessa de colaboração vai poder ser comprovada ou não no decorrer desta semana. “Eu espero que aquilo que o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, nos disse na reunião com o vice-presidente Alckmin se cumpra, que é a disposição do governo de colaborar. É nessa semana que vamos sentir isso na prática”, disse.