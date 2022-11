Bancada ruralista pede que rodovias sejam liberadas em todo o País

Publicidade

BRASÍLIA – A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), uma das maiores do Congresso Nacional e que representa o setor produtivo, fez um apelo para que as rodovias do País sejam liberadas e que os caminhoneiros retomem o trabalho. Em nota, a FPA pediu que seja assegurado o livre trânsito de cargas com animais e ainda para ambulâncias.

“Fazemos um apelo para que as rodovias sejam liberadas para cargas vivas, ração, ambulâncias e outros produtos de primeira necessidade e/ou perecíveis”, declarou Frente Parlamentar da Agropecuária.

Caminhoneiros realizam bloqueio nos dois sentidos da Rodovia Presidente Dutra, na altura do Km 281, em Barra Mansa, município ao Sul do Estado do Rio de Janeiro. FOTO: PEDRO KIRILOS / ESTADÃO

Os parlamentares do agronegócio afirmam que entendem que “o momento é delicado e respeita o direito constitucional à manifestação, porém ressalta que o caminho das paralisações de nossas rodovias impacta diretamente os consumidores brasileiros, no possível desabastecimento e em toda a cadeia produtiva rural do País”.

Dados do governo dão conta de que há paralisações pontuais em 16 Estados na tarde desta segunda-feira, 31. Caminhoneiros protestam contra a eleição do petista Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente Jair Bolsonaro segue sem se pronunciar sobre o resultado das eleições. Em rede social, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) endossou apoio a qualquer ação que o presidente venha a fazer.