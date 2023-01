Barbosa diz que polêmica das diárias é 'bobagem'

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, afirmou na tarde desta quarta-feira, 22, em Paris, que a polêmica envolvendo o pagamento de diárias pela instituição durante seu período de férias é "uma grande bobagem". O ministro está na capital francesa para participar de uma série de encontros políticos e de uma conferência na sexta-feira, antes de partir para Londres. Para ele, o País "tem coisas mais importantes a tratar" do que debater as 11 diárias, no valor total de R$ 14.142,60, que serão pagas pelo STF.As declarações foram feitas à imprensa brasileira na saída de um compromisso na Sorbonne, a universidade mais importante da França. Antes de se dirigir ao encontro com a ministra francesa da Justiça, Christiane Taubira, Joaquim Barbosa falou por sete minutos com os jornalistas. Questionado sobre o interesse público dos eventos em Paris e Londres, que interromperão seu período de férias, Barbosa minimizou."O interesse público é esse que vocês estão vendo Eu sou o presidente de um dos poderes da República. Qualquer servidor que se desloca em serviço recebe diárias", argumentou. Sobre as críticas no Brasil, o ministro afirmou que não leu nada a respeito, e completou: "Saí de férias. Acho isso uma tremenda bobagem. Temos coisas muito mais importantes a tratar". A seguir, reiterou: "Eu acho isso uma coisa muito pequena. Veja bem, você viaja para representar o seu país, para falar sobre as instituições do país, e vocês estão discutindo diárias", disse, enaltecendo a importância dos convites que recebeu. "Quando na história do Brasil o presidente do poder judiciário teve as oportunidades que eu tenho de viajar pelo mundo para falar sobre um poder importante da República?".Segundo informações do STF, Barbosa receberá diárias no período de 20 a 30 de janeiro. Mas sua agenda oficial só começou nesta quarta, em Paris, e deve se esgotar em 29 de janeiro, com uma palestra no King''s College, de Londres.