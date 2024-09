Barroso diz que X precisa ter representantes legais no Brasil e cumprir ordens judiciais

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, disse em evento em São Paulo que o X (antigo Twitter) retirar seus representantes legais do Brasil não seria aceito em outros lugares. “A atitude de retirar para não ter que cumprir ordens judiciais e para não ter que observar a legislação brasileira é um comportamento que não seria aceitável em qualquer lugar do mundo”, ponderou o ministro. Barroso falou depois de participar de um evento na Faculdade de Direito da USP.

“Eu já reiterei a posição de que empresa de comunicação, de plataforma digital para funcionar no Brasil, como em qualquer país do mundo é assim, precisa ter representação, precisa cumprir as ordens judiciais e se não concorda recorre dessas ordens judiciais”, disse o ministro. Barroso ainda considerou que a situação passa por uma “politização indevida”.

Luis Roberto Barroso, presidente do STF, reafirmou que o X deve ter representantes legais no Brasil Foto: Wilton Junior/Estadão