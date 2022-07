Bastidores: Procuradores veem ‘barril de pólvora eleitoral’ e buscam unidade contra inação de Aras

BRASÍLIA - Membros do Ministério Público Federal (MPF) nos Estados têm manifestado, em reuniões reservadas, uma preocupação crescente com o que alguns chamam de “barril de pólvora eleitoral”. O receio com o aumento da violência e sobre o papel das forças de segurança na campanha provocaram um movimento interno por “unidade” de procuradores da primeira instância em favor de um ambiente eleitoral “saudável”.

Essa articulação é alimentada pelo que eles definem como inação do procurador-geral da República, Augusto Aras, e falta de orientação para o MPF nos Estados sobre as eleições de outubro. Ele também é o procurador-geral eleitoral e não tem se dedicado a propor diretrizes e planos, apesar da escalada de violência e de discursos golpistas.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, ainda não se manifestou publicamente sobre a iniciativa do presidente Bolsonaro, que convocou embaixadores para desacreditar o sistema eleitoral brasileiro.

Os procuradores vêm discutindo estratégias conjuntas para lidar com incitação à violência, possíveis repressões a manifestações políticas pacíficas e com atos de campanha em universidades públicas. A maneira como as forças de segurança vão se portar na campanha eleitoral também está na lista de preocupações.

A avaliação interna é a de que o cenário político atual não permitiria um “descolamento” da cúpula da Procuradoria-Geral da República. Eles acreditam que ações para conter a violência e ataques ao sistema de urnas eletrônicas demandarão esforço sem precedentes.

Aras não tomou providências imediatas com o ato convocado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) para espalhar mentiras sobre o sistema de votação eletrônica. A reação foi forte, em virtude das suspeitas de crimes de responsabilidade na ação do presidente.

Mesmo assim, o procurador-geral se calou. Há pressão interna e externa para que ele abra uma investigação contra Bolsonaro. Dezenas de procuradores cobraram providências. O mesmo acontece no Congresso. Na PGR, o caso foi enviado para análise do vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet.

De dentro do MPF, muitas das cobranças partiram de procuradores que estão nos respectivos postos por escolha da classe. Um dos signatários de uma representação por “ilícito eleitoral decorrente de abuso de poder” é o procurador federal dos Direitos do Cidadão Carlos Alberto Vilhena.

Ele é uma indicação de Augusto Aras para o posto e recentemente foi reconduzido à função. Vilhena tem liderado reuniões com procuradores nos Estados para tratar de estratégias para a atuação do MPF nas eleições.

“A conduta do presidente da República afronta e avilta a liberdade democrática, com claro propósito de desestabilizar e desacreditar o processo e as instituições eleitorais e, nesse contexto, encerra, em tese, a prática de ilícitos eleitorais decorrentes do abuso de poder, com enfoque na propaganda e na desinformação praticadas”, diz a representação.

Ao todo, 43 procuradores dos Direitos do Cidadão de todas as regiões do País assinaram o documento. Um grupo de 33 subprocuradores-gerais da República também se manifestaram em nota pública chamando Augusto Aras à ação. Eles falaram em crime de responsabilidade e frisaram que cabe ao presidente da República “respeitar lealmente os Poderes” e que ele não tem o direito de “desacreditar ou de atacar impunemente as instituições”.

A Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), que representa os integrantes do MPF, também saiu em defesa do sistema de votações do País. “A disputa eleitoral não pode servir de instrumento para a descredibilização de nossas instituições e, menos ainda, para disseminar informações inverídicas, que apenas tentem confundir o eleitorado”, afirmou, em nota.