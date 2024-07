Bene Camacho assume cadeira de Eliziane Gama no Senado; saiba quem é

Após a senadora Eliziane Gama (PSD-MA) se afastar do mandato para assumir a Secretaria estadual da Juventude no Maranhão, seu segundo suplente, Bene Camacho (PSD-MA), vai ocupar o cargo no Senado até o retorno da titular. Ele tomou posse como senador em exercício nesta terça-feira, 16.

PUBLICIDADE A passagem de Bene Camacho pelo Congresso deve ser curta. Ainda que a licença parlamentar para ocupar cargos políticos não tenha limite de prazo para afastamento, Eliziane afirma que deve retomar o mandato no começo de outubro. Cardiologista e ex-deputado federal, Bene André Camacho Araújo tem 66 anos e é natural de Ibirarema (SP), mas fez carreira política e profissional em Imperatriz, no Maranhão.

Bene Camacho assume mandato de Eliziane Gama (PSD-MA) até o começo de outubro, quando a titular deve retornar da Secretaria de Juventude do Maranhão Foto: Pedro França/Agência Senado

Não é a primeira vez que o político preenche a vaga de um parlamentar que se licenciou no Congresso. Entre outubro de 2009 e março de 2010, Camacho assumiu como deputado federal no lugar do também suplente Costa Ferreira (PSC-MA). De 2011 a 2015, retornou à Câmara em virtude do licenciamento do deputado Pedro Fernandes (União).

Durante o discurso de posse, o novo senador afirmou que a pauta ambiental será a prioridade da sua passagem na Casa. “Como senador do Maranhão, que faz parte da Amazônia Legal, empenharei todos os meus esforços para colocar em evidência a emergência climática atual. Quero registrar a importância de ser instalada uma Comissão da Amazônia na Casa”, disse.

Primeiro suplente da cadeira, Pedro Fernandes, prefeito na cidade maranhense de Arame, decidiu não deixar o comando do município para legislar no Senado. Pré-candidato à reeleição, ele enviou um carta ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), dizendo que recusaria o cargo por “motivos pessoais”.