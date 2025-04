Foto: Divulgação / Reprodução Entrevista com Joan Barata Pesquisador BRASÍLIA – Plataformas digitais são livres para decidir suas próprias políticas de moderação de conteúdo, mas correm o risco de perder sua credibilidade quando partem para um alinhamento político com um determinado governo. Essa é a avaliação de Joan Barata, pesquisador do Future of Free Speech (Futuro da Liberdade de Expressão), think tank ligado à Vanderbilt University, nos Estados Unidos, e membro do Programa de Regulação de Plataformas da Stanford Cyber ​​Policy Center, em entrevista ao Estadão. Ele estará no Brasil na próxima semana em eventos para discutir plataformas digitais. Leia mais Um ano após PL das Fake News ser enterrado, propostas empacam no governo e se empilham no Congresso “Ter uma plataforma mais conservadora, que escolhe (direcionar) um determinado tipo de conteúdo, ou uma mais liberal, a favor de diferentes tipos de conteúdo, não há nada a dizer sobre isso, a menos que se trate de crimes graves. O problema é quando você mostra que suas decisões foram ditadas por outra pessoa, aí é que a coisa fica complicada”, diz Barata, citando o caso de Mark Zuckerberg (CEO da Meta, dona de Facebook, WhatsApp e Instagram), que deu uma guinada na direção das empresas a partir da última eleição de Donald Trump.

Joan Barata, pesquisador do Future of Free Speech (Futuro da Liberdade de Expressão) Foto: Reprodução via Youtube

Questionado sobre o julgamento no STF sobre o Artigo 19 do Marco Civil da Internet, segundo o qual as plataformas só devem retirar conteúdo do ar quando houver uma ordem judicial, Barata defende que “o melhor resultado em termos de impacto sobre o direito à liberdade de expressão seria a validação da constitucionalidade do Artigo 19”. Ele se mostra contra o Estado ditar o que as redes sociais devem moderar que não estejam claramente previstas em lei.

“Não acho que seja papel do Estado definir o que é prejudicial se for legal. Porque tudo que é legal é liberdade de expressão. Portanto, ter um Estado definindo o que é prejudicial além da liberdade de expressão abre a porta para decisões arbitrárias. É preciso incentivar a moderação adequada, justa e equilibrada do conteúdo, que leve em conta os direitos fundamentais”, diz ele.

Uma das grandes questões nesse debate aqui no Brasil é o Artigo 19 do Marco Civil da Internet, segundo o qual as plataformas só devem retirar conteúdo do ar quando houver uma ordem judicial. O Supremo Tribunal Federal está atualmente analisando essa questão. O que o senhor acha que seria um bom desfecho nesse caso?

Acho que o melhor resultado em termos de impacto sobre o direito à liberdade de expressão seria a validação da constitucionalidade do Artigo 19. Um resultado diferente traria implicações diretas e indiretas para o direito à liberdade de expressão, e também em termos de alinhamento, de forma mais ampla, com os padrões estabelecidos pela Relatoria Especial sobre Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (da Organização dos Estados Americanos, a OEA).

Pode nos explicar melhor?

O Marco Civil é uma legislação muito alinhada ao padrão internacional. Seria uma má ideia perder até mesmo partes dela. Precisamos começar a entender a diferença entre responsabilidade e obrigação. As isenções de responsabilidade precisam permanecer, porque são boas. É possível, mantendo as isenções de responsabilidade, impor novas responsabilidades às plataformas, especialmente em termos de devido processo, transparência. Mas uma coisa não exclui a outra. Você pode ter um regulamento aplicado pelo órgão regulador que exija mais transparência para fornecer declarações de motivos, clareza nos termos de uso, etc.

Alguns especialistas dizem que deixar a maior parte das decisões de moderação de conteúdo a cargo das plataformas pressupõe que as redes sociais são neutras, e não são. Os algoritmos, por exemplo, moldam o que as pessoas veem e leem, e as regras por trás deles são mantidas em segredo pelas empresas. Qual é a sua opinião sobre isso?

Em primeiro lugar, temos um debate sobre como as plataformas devem agir com relação ao conteúdo ilegal. Eu diria que provavelmente esse é o espírito do Marco Civil. Só podemos confiar nas plataformas para fazer uma avaliação e para agir contra o conteúdo ilegal nos casos em que estamos falando de conteúdo claramente ilegal e de crimes muito graves, como, por exemplo, pornografia infantil e terrorismo. Hoje em dia, por exemplo, quando se trata de pornografia infantil, as plataformas já têm algoritmos que funcionam muito bem para detectar imediatamente esse tipo de conteúdo ilegal.

Por outro lado, quando se trata de outros tipos de ilegalidades, não acho que seja uma boa ideia delegar às plataformas a responsabilidade de fazer uma determinação legal. Difamação seria um desses casos em que é muito melhor que haja uma decisão tomada por uma autoridade legítima. Aqui o papel do Judiciário é particularmente importante porque estamos falando do exercício de um direito fundamental. Mas as plataformas têm a possibilidade — e eu diria até que têm o direito — de definir o que é aceitável e o que não é aceitável estar na plataforma, além do que a lei diz. Algo sobre o qual podemos falar é se essas decisões precisam ser mais responsáveis. E quando eu digo “mais responsáveis” eu quero dizer “mais transparentes”. Elas precisam fornecer mais informações aos usuários sempre que uma decisão desse tipo for tomada, dar aos usuários a possibilidade de recorrer quando uma decisão desse tipo for tomada.

Quando o artigo 19 foi apresentado pela primeira vez, ele foi elogiado por ajudar a proteger a liberdade de expressão on-line e por esclarecer como as disputas deveriam ser tratadas. Mas nos anos que se seguiram, vimos uma enorme onda de discurso de ódio, desinformação sobre vacinas durante a pandemia. O senhor acha que a regulação é hoje ainda mais necessária do que antes?

O primeiro ponto é que tudo que é ilegal off-line também é ilegal (na internet). A responsabilidade da aplicação da lei, dos juízes, é fazer cumprir a lei. Quando se trata de tipos de conteúdo que são indesejáveis, mas não totalmente ilegais, as coisas são um pouco mais complicadas. Não acho que seja papel do Estado definir o que é prejudicial se for legal. Porque tudo que é legal é liberdade de expressão. Portanto, ter um Estado definindo o que é prejudicial além da liberdade de expressão abre a porta para decisões arbitrárias. É preciso incentivar a moderação adequada, justa e equilibrada do conteúdo, que leve em conta os direitos fundamentais. Seria essa a ideia do dever de cuidado. A regulação, em vez de se concentrar demais no conteúdo quando ele já estiver publicado, deveria se concentrar em processos, salvaguardas, medidas. Procedimentos que ajudem a estabelecer um sistema de moderação de conteúdo que evite ou atenue os possíveis riscos decorrentes de da publicação de determinados tipos.

No Brasil, nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal ordenou que as plataformas suspendessem a conta de usuários envolvidos em ataques à democracia. No ano passado, a plataforma de Elon Musk, X, se recusou a compartilhar dados com a Polícia Federal sobre usuários sob investigação. E a plataforma acabou sendo bloqueada no Brasil por algumas semanas. Como você vê essa situação?

Há casos em que um juiz pode ter o poder de pedir que uma plataforma tome providências a respeito do conteúdo ilegal. O que é muito importante é que a legislação nacional estabeleça procedimentos claros, e que os juízes respeitem as salvaguardas. Essa é uma pré-condição básica. A segunda coisa é, sem uma lei clara, um juiz ordenar o bloqueio de um aplicativo. Isso é algo extremamente sério e levanta questões muito importantes em termos de liberdade de expressão. Bloquear um aplicativo, do ponto de vista dos direitos humanos internacionais, é considerado como o desligamento parcial da internet. É uma medida desproporcional em qualquer caso em termos de liberdade de expressão, porque afeta oradores legítimos, que têm o direito de se comunicar, sem mencionar o impacto econômico sobre empresas ou pessoas que usam a mídia social para outros fins.

Alguns apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmam que o Brasil se tornou um estado de censura ou até mesmo uma ditadura. Você acha que essa narrativa pode afetar a forma como as pessoas debatem e entendem a liberdade de expressão?

Pode afetar, de fato. A defesa da liberdade de expressão é um argumento bastante poderoso. Mas sabemos que esse direito tem limites claros estabelecidos de acordo com o direito internacional, e isso inclui a disseminação de discurso de ódio, a incitação ao crime. Se certas medidas não forem consideradas adequadamente, você estará dando aos afetados por essas medidas a oportunidade de usar a (bandeira da) liberdade de expressão para se defender. Os legisladores devem ser cautelosos ao legislar, mesmo em nome da democracia e da proteção do Estado de direito. Porque se você for longe demais, mesmo com boas intenções, você pode dar argumentos àqueles que provavelmente não acreditam particularmente na democracia e na liberdade de expressão. O senhor acha que a forma como as grandes empresas de tecnologia se alinharam com Donald Trump recentemente levanta preocupações sobre como essas empresas lidam com a influência política? As plataformas são livres para decidir suas próprias políticas de moderação de conteúdo. Isso é legítimo. Ter uma plataforma mais conservadora, que escolhe (privilegiar) um determinado tipo de conteúdo, ou uma mais liberal, a favor de diferentes tipos de conteúdo, não há nada a dizer sobre isso, a menos que se trate de crimes graves. O problema é quando você mostra que suas decisões foram ditadas por outra pessoa, aí é que a coisa fica complicada. Você pode ter um alinhamento político entre a plataforma e um determinado governo. Mas, de certa forma, você corre o risco de perder sua credibilidade. Para falar de Mark Zuckerberg, por exemplo, ele tem todo o direito de decidir "ok, acho que a forma como estávamos moderando o conteúdo até agora não funciona. Quero mudar isso". Bem, a plataforma é dele. Mas se ele fizer isso porque claramente acredita que dessa forma estará mais alinhado com uma determinada mudança política, não acho que seja uma boa ideia. As plataformas devem fazer o que quiserem, mas com base em seu próprio entendimento do que é certo e do que é errado, não apenas porque o governo mudou, porque aí você perde a credibilidade. Siga o 'Estadão' nas redes sociais