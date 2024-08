Mas, quando olhamos os números divulgados recentemente pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, nos deparamos com uma situação ainda muito crítica quando o assunto é violência contra a mulher. Os casos de feminicídio seguem crescendo no país: 1.467 mulheres foram mortas em 2023 por razões de gênero. E quando somamos diferentes tipos de violência, como tentativas de homicídio, agressões, ameaças, perseguições e estupros, a conta alcança mais de um milhão de mulheres e meninas brasileiras, apenas em 2023.

Os números se referem aos registros oficiais. Ainda temos as subnotificações e a violência que não é vista como violência e, por isso, não é denunciada. Muitas mulheres ainda não se veem como vítimas de violência e entendem que comportamentos agressivos fazem parte do perfil masculino e da nossa cultura. Tantas outras também têm dúvidas sobre a efetividade da lei, tendo em vista a impunidade de agressores, e preferem não denunciar. Ainda há o medo, a preocupação com os filhos, a vergonha, o receio de pré-julgamentos. É preciso vencer muitas barreiras para que os agressores sejam, de fato, responsabilizados.

Os crimes de gênero ocorrem, normalmente, na intimidade do lar, entre quatro paredes, e muitas vezes sem provas e sem testemunhas, o que torna essencial uma investigação responsável e sensível por parte da polícia. Nesse sentido, o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, que o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatório no ano passado, foi um avanço importante para que as decisões do Judiciário considerem as desigualdades de gênero e criem uma nova jurisprudência. A chamada “legítima defesa da honra”, que contribuiu para a impunidade de tantos agressores no passado, deixou de ser argumento para defesa.

Aos poucos, as leis avançam, assim como as medidas de proteção e as políticas públicas para mulheres. Podemos dizer que a Lei Maria da Penha foi aquele primeiro passo importante para caminharmos no sentido correto, mas ainda há muito para caminhar. É essencial investir na capacitação contínua dos profissionais da área jurídica e de segurança pública, na criação de mais juizados especializados e na ampliação da rede de apoio às vítimas. É necessário garantir que as medidas protetivas sejam acessíveis e eficazes para todas as mulheres.