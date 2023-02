200 anos da Batalha do Jenipapo

Missa campal no lugar da batalha (1962). Foto: Arquivo/historiador Assis Lima

Quinta-feira, 13 de março, de 1823. Nesse dia, portanto há 200 anos, ocorria a Batalha do Jenipapo, um dos mais importantes fatos envolvendo o processo de independência do Brasil. Imagino que a maioria dos leitores desse texto nunca ouviu falar do confronto. Os nossos livros de história ignoram ou são superficiais na abordagem do evento. Não dão a real dimensão da Batalha do Jenipapo, que representa a mais sangrenta luta travada por brasileiros contra os laços que nos prendiam à Coroa lusitana. E o evento derruba muitos mitos sobre a nossa emancipação política.

O confronto, que teve como palco as margens do riacho Jenipapo, na então vila de Campo Maior (Piauí), é uma prova de que os fatos que levaram à nossa independência não se limitaram às fronteiras do Rio de janeiro ou às margens do Ipiranga, em São Paulo. O saldo da Batalha do Jenipapo, com 200 mortos só no lado brasileiro, também deixa patente que a emancipação do país não resultou de um processo pacífico, que se consolidou logo após o "brado retumbante" do príncipe Dom Pedro, no dia Sete de Setembro de 1822.

A Batalha do Jenipapo está inserida em um contexto que envolvia o plano da Coroa portuguesa de manter uma colônia no norte do país. Nessa conjuntura, o Piauí oferecia uma posição geopolítica estratégica, com ligações terrestres com Ceará, Pernambuco e Bahia, províncias que manifestavam o desejo separatista e apoiavam a independência do país. Ao nomear o major João José da Cunha Fidié como governador das armas da província piauiense, o rei de Portugal, Dom João VI, pretendia salvaguardar os interesses de Lisboa na região.

Monumento aos heróis do Jenipapo. Foto: Prefeitura de Campo Maior/Divulgação

O projeto português esbarrou na vontade emancipacionista do povo piauiense, que, no dia 19 de outubro de 1822, levou a vila da Parnaíba, no litoral, a aderir à independência do Brasil. Essa decisão, capitaneada por lideranças como o juiz de fora João Cândido de Deus e Silva e o comerciante e coronel de milícias Simplício Dias da Silva, gerou a reação das tropas portuguesas estacionadas em Oeiras, então capital do Piauí. De lá, Fidié conduziu seus homens para o combate contra os insurgentes do litoral. Só que, antes da chegada dos portugueses (18 de dezembro de 1822), os líderes do movimento em Parnaíba fugiram para a vila de Granja, no Ceará.

Os soldados lusitanos ficaram mais de dois meses em Parnaíba, onde cometeram saques e destruíram imóveis dos independentistas. Nesse período, a elite de Oeiras, tendo à frente o brigadeiro Manoel de Sousa Martins (Visconde da Parnaíba), aproveitou a ausência das tropas portuguesas na capital da província para também declararem, em 24 de janeiro de 1823, apoio à nossa independência. Ao tomar conhecimento do fato, Fidié decidiu voltar a Oeiras para retomar o controle do lugar. Mas, no meio do caminho até a capital, estava a vila de Campo Maior, com 2 mil brasileiros (piauienses, cearenses e maranhenses) dispostos a impedir o avanço do exército português, que marchava com 1,6 mil homens.

Continua após a publicidade

A comparação entre os dois lados da Batalha do Jenipapo revela uma desproporção de forças. Os soldados portugueses carregavam armamentos modernos, incluindo 11 canhões, e eram comandados pelo major Fidié, um veterano das Guerras Napoleônicas. No lado brasileiro, predominavam roceiros, vaqueiros, índios e negros libertos, sem qualquer experiência em combate. E que só dispunham de armas caseiras, como facões, enxadas, foices e espingardas de caça. Os dois lados confrontaram-se durante cinco horas, das nove da manhã às duas da tarde. No final, mais de 220 homens estavam mortos às margens do Jenipapo, sendo 200 do lado brasileiro.

Flávio Nogueira. Foto: Arquivo pessoal

Embora os portugueses tenham vencido o combate em Campo Maior, pode-se dizer que essa foi uma "vitória de Pirro". A expressão é uma referência ao rei Pirro, de Épiro (Grécia), que, após vencer os romanos em duas batalhas, viu seu exército sofrer danos irreparáveis. Um cenário semelhante ao registrado na Batalha do Jenipapo, já que, com o fim do combate, os portugueses perceberam que grande parte dos seus mantimentos, armas e munições foram levados pelos inimigos. Sem suprimentos essenciais e com muitos soldados feridos, os portugueses desistiram de avançar para Oeiras.

O confronto em terras piauienses impediu, portanto, a concretização do plano português de manter uma colônia no norte do Brasil. Restou a Fidié empreender fuga. As tropas lusitanas passaram pela vila do Estanhado (atual União/PI), antes de chegarem a Caxias/MA, onde sofreram um longo cerco, que resultaria na prisão de Fidié. O militar português foi enviado a São Luís, depois ao Rio de Janeiro e, de lá, deportado para Lisboa.

Atualmente, a importância da Batalha do Jenipapo pode ser notada na bandeira do estado do Piauí, que, desde 2005, estampa a data do confronto. E, em Campo Maior, no lugar onde ocorreu o combate, existe, desde 1973, um memorial com um acervo de peças do período do conflito. São armas e uma variedade de objetos que nos remetem ao cenário da Batalha.

Ao lado do memorial, está o cemitério de covas simples e sem identificação, que guarda os restos mortais dos "Heróis do Jenipapo". É uma forte lembrança da dura luta de brasileiros pela nossa independência. Não podemos esquecer que essas pessoas, embora desconhecidas, tiveram um papel relevante na emancipação do país. E contribuíram para manter a unidade do território brasileiro e construir uma identidade nacional.

*Flávio Nogueira, deputado pelo PT/PI. Coordenador da bancada federal do Piauí no Congresso Nacional