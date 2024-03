O problema começa com as eleições norte-americanas. O resultado da escolha dos cidadãos naquele país determinará o futuro de 8 bilhões de pessoas. Até o momento, tudo indica que será uma eleição polarizada a ser decidida por algumas dezenas de milhares de votos em alguns Estados que trocam de orientação política de tempos em tempos, os swing states. O sistema eleitoral norte-americano está diante de uma crise de credibilidade na qual transferência pacífica de poder em um processo justo foi colocado em dúvida. O risco do lado perdedor questionar a vitória alheia não é pequeno. É justamente a incerteza sobre o resultado das eleições americanas que abre espaço para todo o tipo de aventura política mundo afora.

Enquanto os norte-americanos não se organizam internamente para depois definir se pretendem continuar sendo a polícia do mundo, o promotor dos valores universais e o líder do comércio global - oportunistas tomaram a dianteira em todas as regiões do mundo.

A fragilidade do Estado como garantidor do interesse público já está presente em um terço de todos os países do mundo, seja por modelos autocráticos ou regimes aliados a organizações criminosas transnacionais, ou os dois simultaneamente. O número crescente de países tomados pela corrupção endêmica criou um hiato entre um modelo de regras entre Estados nacionais que garantia a segurança e um outro modelo violento e criminoso de relações e interesses. Há vários casos emblemáticos que ganharamdestaque nos últimos meses e que, em 2024, tendem a gerar mais instabilidade e espaço para os oportunistas. Se os conflitos entre Rússia-Ucrânia e Israel-Hamas não fossem o suficiente, vejamos o abandono da Armênia que ainda tinha a Rússia para conter os avanços do Azerbaijão no enclave de Nagorno-Kharabak. Uma limpeza étnica foi realizada sob o silêncio do mundo. Ou observe-se os exercícios de retórica da Venezuela para a ocupação do Essequibo, colocando a Guiana em Estado de alerta e toda a região do norte do contente Sul-americano e Caribe em tensão. Ou ainda, o movimento audacioso da Etiópia ao reconhecer o noroeste somaliano como país independente, a Somalilândia, dando-lhe acesso ao Oceano Índico, bem ao lado do estreito de Bab el Mandeb, ali mesmo no sul do Mar Vermelho, onde os Huthies iemenitas estão atacando navios mercantes norte americanos e de aliados. Mesmo local onde se verifica ruptura de cabos submarinos de informação que hoje conectam o mundo. E tudo isso sem detalhar as tensões crescentes entre Sérvios e Kosovares nos Balcãs; as recentes tensões fronteiriças entre Guatemala e Belize; a guerra civil em Myianmar contra a minoria muçulmana dos Rohingya; a crise institucional no Paquistão após a queda do Presidente Imran Khan, e porque não dizer da sistemática movimentação da China Popular em torno de Taiwan que muitos analistas apostam que em menos de 5 anos voltará a fazer parte da China continental.

Se todas as tensões acumuladas não encontram fóruns ou parceiros dispostos a intermediar ou determinar soluções de acomodação entre as partes, estão dadas as condições para cada um agir de acordo com a sua conveniência tomando riscos que há poucos anos não tomariam. E aí entra mais um componente de instabilidade nos conflitos dentro e entre os Estados mundo afora: a desinformação causada pelo uso indevido de Inteligência Artificial e a segurança cibernética. O mau uso da Inteligência Artificial tem efeito direto e imediato no comportamento social e na agitação das massas. A insegurança cibernética já se tornou um verdadeiro tormento para governos e empresas privadas. Em 2022, 83% das maiores empresas do mundo sofreram algum tipo de invasão em seus bancos de dados. Governos não têm sido capazes de conter a entrada de invasores em seus sistemas oficiais. Com quase 3 bilhões de pessoas participando de eleições em 2024/2025 - a segurança da informação passou a ser vital para a estabilidade mundial.