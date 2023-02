24 de fevereiro: dia da conquista do voto feminino no Brasil

Raquel Gallinati. Foto: Divulgação

Há 91 anos, em 24 de fevereiro de 1932, foi instituído o Código Eleitoral, e as mulheres brasileiras conquistaram o direito de votar. Era facultativo, as mulheres casadas podiam votar com autorização do marido, as viúvas e solteiras podiam votar, desde que tivessem renda própria. Somente em 1965, o voto das mulheres tornou-se obrigatório, sendo equiparado ao dos homens.

Nos dias atuais, o voto feminino é decisivo nas eleições, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral - TSE, mais de 50% do eleitorado brasileiro é composto por mulheres. E apesar das mulheres serem a maioria do eleitorado, ainda existe uma pouca representatividade política. Na Câmara Federal as mulheres representam um pouco mais de 17% dos deputados eleitos, sendo 91 mulheres para um total 513 parlamentares eleitos. No Senado, a situação é ainda pior: apenas 11 cadeiras dentre os 81 senadores do Brasil são ocupadas por mulheres, 12,3% do total.

Percebe-se que há um longo caminho a ser percorrido, até que a igualdade de direitos políticos seja atingida; para que as mulheres possam ter os mesmos espaços que os homens.

Quando se fala da relutância em aceitar as mulheres na política, há um caso emblemático de extrema violência, das irmãs Mirabal - Pátria, Minerva e Maria Teresa conhecidas como As Mariposas que em 25 de novembro de 1960, na República Dominicana, foram brutalmente assassinadas pelo ditador Rafael Leônidas Trujillo. Por combater o ditador, pagaram com a própria vida. Elas foram torturadas e estupradas e seus corpos foram encontrados no fundo de um precipício, estrangulados, com os ossos quebrados. As mortes repercutiram em todo o mundo, causando grande comoção.

A violência política é um desafio infelizmente comum às mulheres que ingressam na vida política no Brasil e é um dos principais fatores apontados para explicar a reduzida presença feminina na política. Uma vez eleita, ou ocupando o lugar de liderança a mulher enfrentará uma rotina exaustiva de discriminação, desrespeito e até ameaças e será cobrada a todo momento como se uma impostora fosse, e tivesse que comprovar sua legitimidade.

Passou a ser tipificada como crime, em agosto de 2021, a violência política contra a mulher, quando foi sancionada a Lei n. 14.192/21. Esta violência abrange a violência física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, moral com o propósito de suprimir os direitos político-eleitorais das mulheres.

Continua após a publicidade

Ações como o combate à violência política contra a mulher devem ser prioridade. Inúmeros são os obstáculos que violam os direitos políticos das mulheres e são colocados para que elas não possam representar seus próprios interesses. Exemplos corriqueiros são as agressões verbais contra a honra objetiva e subjetivas, que não se intimidam em exploram a sexualidade das mulheres, suas características físicas, com o objetivo de desqualificá-las.Também não são raros relatos de mulheres públicas que sofreram ameaças, perseguições, violência psicológicas e até mesmo importunação sexual. Mais do que violar a honra subjetiva e objetiva da ofendida fere o exercício do mandato político, e a própria democracia.

A violência contra as mulheres na política gera graves prejuízos que fragilizam a democracia.

Para uma construção genuinamente democrática, a mulher deve ocupar e manter-se em espaços e posições que influenciem na tomada de decisões políticas nas mais variadas esferas, seja no universo acadêmico, nas instituições de estado, mundo corporativo, nas casas legislativas em todas as esferas, municipal, estadual e federal, no executivo, no judiciário, nas entidades representativas sociais, nos partidos políticos, entre outras; para a promoção da igualdade de oportunidades, para a garantia dos direitos e para o combate a todas as formas de violência , e ressignificação da mulher na sociedade.

*Raquel Gallinati é delegada de polícia do Estado de São Paulo; diretora da Associação dos Delegados de Polícia (Adepol) do Brasil; mestre em Filosofia; e pós-graduada em Ciências Penais, em Direito de Polícia Judiciária, e em Processo Penal