33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente: ainda é preciso avançar na proteção dos mais vulneráveis

Lorena Rodrigues Justiniano de Souza e Daniela Justino Dantas Martelli.

No dia 13 de julho o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) completará 33 anos. Fruto de grande esforço da sociedade, a legislação dedicou-se exclusivamente à proteção integral das crianças (de 0 a 12 anos) e dos adolescentes (entre 12 e 18 anos), sendo reconhecido como uma conquista para a garantia da proteção integral desse grupo, em razão das inúmeras medidas socioeducativas implantadas - especialmente as que se encontram em estado de vulnerabilidade social.

O ECA foi e segue responsável pela garantia de inúmeros direitos às crianças e adolescentes, visando o desenvolvimento pleno destes indivíduos, protegendo vida, saúde, liberdade, respeito, dignidade, convivência familiar/comunitária, educação, cultura, esporte, lazer, profissionalização e proteção no trabalho.

No entanto, o ECA, como toda legislação -apesar da sua vasta e completa redação, no que tange à proteção aos direitos e garantias das crianças e dos adolescentes - ainda enfrenta dificuldades para materializar todas as garantias e direitos lá preconizados.

Como se sabe, inúmeros jovens ainda estão desamparados, violados, bem como não têm acesso à informação e a produtos que respeitem sua condição especial de pessoa em desenvolvimento. Além disso, como também não é segredo, é visível que as violações ocorrem, em sua maioria, àquelas crianças e adolescentes que vivem negativamente as consequências das desigualdades sociais, não possuem condições financeiras ou vínculo afetivo na família, bem como aqueles que suportam uma carga histórica e cultural de injustiças.

Portanto, mesmo com os inúmeros esforços jurídicos, socioeducativos, político-sociais e assistenciais, os grupos vulneráveis ainda são vítimas reiteradas de abuso infantil, consistente em práticas violentas (físicas e emocionais), deficiência educativa e, principalmente, exposição ao trabalho ilegal e/ou irregular.

O trabalho infantil ainda é um grande problema no Brasil e consiste em qualquer tipo de emprego, com ou sem remuneração, exercido por crianças e adolescentes que possuem menos de 14 anos. Este tipo de mão de obra, ainda que totalmente vedada, é uma realidade em nosso país, principalmente em decorrência da situação econômica precária de muitas famílias que acabam encontrando em suas crianças uma forma de complementar a renda da casa-o que deve ser denunciado e combatido.

Atualmente, existem algumas medidas implantadas no país que objetivam o enfrentamento ao trabalho infantil, visando articular projetos e programas de combate à violação de direitos, situações de vulnerabilidade e redução da desigualdade social, bem como de integração - por meio de ações assistencialistas que buscam garantira permanência escolar.

Ademais, é necessário mencionar que em 29 de julho de 2009 foi promulgada a Lei n.º 12.003, que criou um número exclusivo para denúncias de violações de direitos humanos - o Disque 100. Este canal possibilita que qualquer cidadão faça uma denúncia anônima, caso exista a suspeita do trabalho ilegal de uma criança ou adolescente. A denúncia pode, de igual modo, ser realizada perante o Conselho Tutelar da cidade, a Delegacia Regional do Trabalho mais próxima, as Secretarias de Assistência Social ou, até mesmo, diretamente no Ministério Público do Trabalho.

No entanto, é importante se atentar ao fato de que, apesar de o ECA vedar o trabalho infantil, ele garante o direito à profissionalização dos adolescentes entre 14 e 16 anos, na condição de aprendizes. Ainda, os jovens entre 16 e 17 anos possuem permissão parcial para o trabalho, em condições especiais, sendo proibidas atividades prejudiciais à formação intelectual, psicológica, social e moral do menor.

O programa do "Jovem Aprendiz" visa qualificar os adolescentes para o futuro ingresso no mercado de trabalho, garantindo-lhes uma prévia vivência laboral, para aquisição de experiência profissional. Contudo, condiciona-se que a atividade não possa ser devolvida pelo menor em locais que prejudiquem a sua formação física, mental e social.

É notório que, nestes 33 anos, o ECA pôde garantir e proporcionar inúmeros direitos às crianças e adolescentes - seja garantindo sua integridade física, mental e educacional ou proporcionando experiências culturais e profissionais que agregarão o futuro destes meninos e meninas.

No entanto, é de extrema importância que as medidas práticas não deixem de ser aprimoradas e evoluam com a realidade de nossa sociedade- principalmente para abranger de maneira igual e justa os jovens que se encontram em situações de vulnerabilidade.

Para tanto, à longo e curto prazo, é imprescindível que o Estado invista na educação básica destas crianças e adolescentes, bem como desenvolva ainda mais as políticas sociais e assistenciais, visando melhorias na qualidade e na equidade dos resultados das garantias concedidas pelo ECA, ou seja, que respeitem a condição especial destas pessoas em desenvolvimento.

*Lorena Rodrigues Justiniano de Souza é advogada especialista da área cível do escritório Finocchio & Ustra Advogados

*Daniela Justino Dantas Martelli é advogada especialista da área cível do escritório Finocchio & Ustra Advogados