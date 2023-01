OAB em Brasília manda para Tribunal de Ética registros de advogados presos por atos golpistas

Radicais invadiram sedes do Supremo, Planalto e Congresso. FOTO: WILTON JUNIOR/ESTADÃO - 8/1/2023

A Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil informou nesta sexta-feira, 20, que já remeteu ao Tribunal de Ética e Disciplina os registros dos advogados presos por participação nos atos golpistas do dia 8, quando radicais invadiram e depredaram as sedes dos três Poderes. Segundo a entidade, os processos serão encaminhados às seccionais de origem dos advogados identificados.

O Tribunal de Ética e Disciplina da OAB analisa processos disciplinares contra advogados. Eles podem implicar, inclusive, na suspensão preventiva do investigado, em casos de 'repercussão prejudicial à dignidade da advocacia'. A tramitação se dá de forma sigilosa.

Os advogados também devem ser investigados criminalmente pela participação no ato violento que deixou rastro de devastação em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, já converteu em preventivas (sem data para acabar) as prisões de 740 detidos em flagrante após os atos golpistas

O Ministério Público Federal investiga a ofensiva antidemocrática do dia 8 em quatro frentes de apuração: contra os responsáveis pela depredação das dependências do Planalto, Congresso e Supremo; 'autores intelectuais e partícipes por instigação' dos atos antidemocráticos; financiadores da ação antidemocrática; e autoridades públicas do DF, por suposta 'omissão'.