A punição ao tráfico de drogas

O tratamento legal ao uso e tráfico de drogas sempre suscitou intenso debate.

Há quem sustente que a legislação deve ser dura porque boa parte da violência que a todos incomoda tem origem no nefasto comércio. O aumento de crimes contra a vida e patrimônio (roubos, latrocínios, extorsão mediante sequestro, etc.) é uma consequência do aumento do uso imoderado de drogas. De acordo com esse pensamento, qualquer pessoa envolvida no tráfico, ainda que sem posição de comando, deve ser punida com rigor.

De outro lado, há quem, em posição diametralmente oposta, defende a descriminalização de qualquer conduta ligada a venda e uso de substância entorpecente, sustentando que a postura repressiva é inútil e alimenta a violência. Para os que assim se posicionam, a legislação atual que trata do tema tem sido causa de prisões desnecessárias com o consequente aumento da população carcerária de maneira injustificada.

A questão não é nova.

A posse ilícita só foi criminalizada em 1932- Decreto 20.930/32. O consumo em 1938- Decreto-lei 891.

Com a edição do Código Penal de 1940, toda a legislação anterior foi revogada e o artigo 281 do estatuto repressivo passou a tratar de todas as condutas relativos ao tráfico e à posse ilícita.

Durante a ditadura militar, treze dias após a edição do AI 5, o Decreto-lei 385, de 26 de dezembro de 1968, revogou o artigo 281 do Código Penal e, em retrocesso manifesto, equiparou a conduta do usuário e do traficante.

Essa inaceitável situação perdurou até a edição da Lei 6.368, de 1976- a primeira conhecida como a Lei de Entorpecentes.

Embora, hoje, a Lei 6.368/76, por criminalizar o porte, seja duramente criticada, não há como negar que constituiu um avanço, pois distinguiu a conduta do usuário- punida com detenção- do traficante- punida com reclusão.

Com a edição da Lei nº 9.714, de 25 de novembro de 1998, iniciou-se discussão sobre a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em alternativa ao traficante

A discussão sobre a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito com a revogação da Lei 6.468/76 e a edição da Lei 11.346 que criou a possibilidade do reconhecimento do chamado tráfico privilegiado para réus primários e que não integrem organização criminosa, além de ter despenalizado o porte para uso pessoal, a discussão sobre a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em alternativa diminuiu.

Sucede que ao fato de a lei não estabelecer critérios objetivos para distinguir o traficante do usuário, fez com que se aumentasse a discussão sobre a correta tipificação da conduta de quem é surpreendido na posse de substância entorpecente.

A quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias da prisão- local supostamente conhecido como ponto de venda, atitude do preso diante da aproximação da polícia, entre outras- passaram a ser decisivas para se definir se o autuado em flagrante deve ser indiciado como traficante ou tratado como usuário. Definido que se trata de tráfico, a discussão seguinte que se coloca é se o preso deve ser indiciado como incurso no artigo 33, caput, ou no artigo 33, § 4º, da Lei.

Tratando-se de primário, a discussão que se trava é se o réu faz jus ou não ao redutor ou até mesmo a suspensão condicional do processo.

Vários julgados são no sentido de que o chamado tráfico privilegiado só pode ser reconhecido excepcionalmente quando, evidentemente, se está diante de traficante eventual.

Embora seja forçoso reconhecer que nem todo réu primário é traficante eventual, parece que a distinção feita pela lei é falha.

Entre o grande traficante, merecedor de tratamento rigoroso, e o pequeno traficante, o chamado "mula", peça de fácil reposição, há uma enorme diferença.

Se, de um lado, é certo se dizer que o "mula", de alguma forma, é traficante habitual, não sendo merecedor da redução determinada pela lei, de outro não é razoável ser apenado com cinco anos de reclusão, em regime fechado.

O pequeno traficante, recolhido a regime fechado, inevitavelmente é dominado pelos chefes do crime organizado espalhados por todo o sistema penitenciário.

A recente decisão do Supremo Tribunal Federal que culminou com a edição de súmula concedendo ao condenado por tráfico privilegiado o direito à pena restritiva de direito representa, sem dúvida, uma evolução, eis que não poucos juízes e membros de tribunais, aplicavam penas privativas de liberdade, mesmo reconhecendo a causa de diminuição da pena.

No entanto, persiste a possibilidade de pena desproporcional.

Quem se der ao trabalho de conferir os processos instaurados e em andamento verificará, com facilidade, que a esmagadora maioria das pessoas presas são pequenos traficante que, a toda evidência, não podem ser apontados como os que dominam o comércio e a distribuição de substâncias entorpecentes. Pior: como a lei não indica critérios para se diferenciar o traficante do usuário, não raro os réus condenados por tráfico só traficam para a manutenção do vício- há vários julgados em que se reconhece a viabilidade do usuário, até para manter o vício, também se dedique ao comércio ilícito. Ora, quem está nesta condição (traficante e usuário), dificilmente será primário eis que frequentemente será surpreendido trazendo consigo substância entorpecente.

Isto posto, parece óbvio que a legislação deva ser atualizada com a distinção das diversas condutas hoje tratadas de maneira uniforme.

Indispensável que se diferencie a conduta do gerente do tráfico, pouquíssimas vezes identificado e processado, do pequeno traficante que, embora não possa ser beneficiado com pena restritiva de direito por não ser primário, há de merecer tratamento menos rigoroso.

A palavra está com o legislador.

*Mário de Magalhães Papaterra Limongi, procurador de Justiça aposentado. Sócio-consultor de Tofic Simantob Perez e Ortiz Advogados