Normas de interpretação dos Direitos Humanos

Alexandre Langaro. Foto: ARQUIVO PESSOAL

Os professores Geraldo Ataliba e Rubens Gomes de Souza estabeleceram as diferenças, fundamentalíssimas, existentes entre os vocábulos hermenêutica e interpretação: -- o primeiro, ensinavam, é método; o segundo, destacavam, é atividade ou operação intelectual[1].

Fincadas essas premissas, merece destaque que atualmente as normas interpretativas -- a bem assim as hermenêutica construtiva, corretiva e a principiologia fundamental -- do Direito Internacional dos Direitos Humanos estão todas elas -- absolutamente todas -- positivadas. [Ao exato oposto do que acontecia há quase de dois Séculos. É bom lembrar, no ponto, que Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach e Francesco Carrara estabeleciam que essas axiologia e principiologia eram inferidas, respectivamente, da filosofia e da razão[2]].

É com base nessa ideia-força que a doutrina[3] assenta a incidência e declara o prevalecimento -- sempre e quando existir antinomia na interpretação do Direito Internacional dos Direitos Humanos -- do postulado pro homine. Postulado pro homine -- ou se se preferir --, o princípio da boa-fé acionado às relações jus-humanistas.

Nesse sentido, a Declaração Universal dos Direitos Humanos[4] -- elaborada por Anna Eleanor Roosevelt e René Cassagne --, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos[5], promulgado pelo Decreto 592/1992 e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos [Pacto de São José da Costa Rica][6], promulgado pelo Decreto 678/1992.

A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, promulgada pelo Decreto 7.030/2009[7], estabelece que:

Artigo 27

Continua após a publicidade

Direito Interno e Observância de Tratados

Uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado. Esta regra não prejudica o artigo 46.

É velha e aturada -- presente o balizamento normativo de que trata este texto --, a jurisprudência oriunda do Supremo Tribunal Federal, ao revelar, no particular, no tocante postulado pro homine, que:

HERMENÊUTICA E DIREITOS HUMANOS: A NORMA MAIS FAVORÁVEL COMO CRITÉRIO QUE DEVE REGER A INTERPRETAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.

-- Os magistrados e Tribunais, no exercício de sua atividade interpretativa, especialmente no âmbito dos tratados internacionais de direitos humanos, devem observar um princípio hermenêutico básico (tal como aquele proclamado no Artigo 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos), consistente em atribuir primazia à norma que se revele mais favorável à pessoa humana, em ordem a dispensar-lhe a mais ampla proteção jurídica.

-- O Poder Judiciário, nesse processo hermenêutico que prestigia o critério da norma mais favorável (que tanto pode ser aquela prevista no tratado internacional como a que se acha positivada no próprio direito interno do Estado), deverá extrair a máxima eficácia das declarações internacionais e das proclamações constitucionais de direitos, como forma de viabilizar o acesso dos indivíduos e dos grupos sociais, notadamente os mais vulneráveis, a sistemas institucionalizados de proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana, sob pena de a liberdade, a tolerância e o respeito à alteridade humana tornarem-se palavras vãs.[8]

A isso se soma, ademais, que, o Poder Judiciário brasileiro -- governado e guiado pela Constituição federal -- tem o dever, conforme expressamente determinado pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ][9], via Recomendação 123/2022, de observar, nos casos concretos, os tratados e convenções internacionais de direitos humanos e de usar a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos.[10]

Continua após a publicidade

Os preceitos emanados do Direito Internacional dos Direitos Humanos têm finalidade pragmática; finalidade pragmática de resguardar, de promover e, sobretudo, de materializar, no mundo da vida, o postulado da dignidade da pessoa humana. Postulado da dignidade da pessoa humana -- impregnado dos mais absolutos graus de centralidade, de essencialidade, de universalidade --, como fundamento maior; como fundamento maior e, por certo, inerente do Estado Democrático de Direito[11]. Assim:

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E BUSCA DA FELICIDADE.

O postulado da dignidade da pessoa humana, que representa -- considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III) -- significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País, traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo. Doutrina.

-- O princípio constitucional da busca da felicidade, que decorre, por implicitude, do núcleo de que se irradia o postulado da dignidade da pessoa humana, assume papel de extremo relevo no processo de afirmação, gozo e expansão dos direitos fundamentais, qualificando-se, em função de sua própria teleologia, como fator de neutralização de práticas ou de omissões lesivas cuja ocorrência possa comprometer, afetar ou, até mesmo, esterilizar direitos e franquias individuais.

-- Assiste, por isso mesmo, a todos, sem qualquer exclusão, o direito à busca da felicidade, verdadeiro postulado constitucional implícito, que se qualifica como expressão de uma idéia-força que deriva do princípio da essencial dignidade da pessoa humana. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e da Suprema Corte americana. Positivação desse princípio no plano do direito comparado.

A FUNÇÃO CONTRAMAJORITÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A PROTEÇÃO DAS MINORIAS.

-- A proteção das minorias e dos grupos vulneráveis qualifica-se como fundamento imprescindível à plena legitimação material do Estado Democrático de Direito. -- Incumbe, por isso mesmo, ao Supremo Tribunal Federal, em sua condição institucional de guarda da Constituição (o que lhe confere "o monopólio da última palavra" em matéria de interpretação constitucional), desempenhar função contramajoritária, em ordem a dispensar efetiva proteção às minorias contra eventuais excessos (ou omissões) da maioria, eis que ninguém se sobrepõe, nem mesmo os grupos majoritários, à autoridade hierárquico-normativa e aos princípios superiores consagrados na Lei Fundamental do Estado. Precedentes. Doutrina[12].

Continua após a publicidade

No Supremo Tribunal Federal, mais uma vez:

HABEAS CORPUS" -- PRISÃO CIVIL -- DEPOSITÁRIO LEGAL (LEILOEIRO OFICIAL) -- A QUESTÃO DA INFIDELIDADE DEPOSITÁRIA -- CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (ARTIGO 7º, n. 7) -- HIERARQUIA CONSTITUCIONAL DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS -- PEDIDO DEFERIDO. ILEGITIMIDADE JURÍDICA DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO INFIEL.

-- Não mais subsiste, no sistema normativo brasileiro, a prisão civil por infidelidade depositária, independentemente da modalidade de depósito, trate-se de depósito voluntário (convencional) ou cuide-se de depósito necessário. Precedentes.

TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS: AS SUAS RELAÇÕES COM O DIREITO INTERNO BRASILEIRO E A QUESTÃO DE SUA POSIÇÃO HIERÁRQUICA.

-- A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7º, n. 7). Caráter subordinante dos tratados internacionais em matéria de direitos humanos e o sistema de proteção dos direitos básicos da pessoa humana.

-- Relações entre o direito interno brasileiro e as convenções internacionais de direitos humanos (CF, art. 5º e §§ 2º e 3º). Precedentes.[13]

São densos, no ponto, portanto, os argumentos do vencedor do Nobel da Paz de 2006, o economista Muhammad Yunus:

Continua após a publicidade

O sr. também tem dito que, nesse redesenho do mundo, as empresas devem ser criadas exclusivamente para resolver problemas da sociedade, sem o objetivo de distribuição de dividendos. Isso significa romper com o capitalismo?

O capitalismo é baseado na suposição de que os seres são movidos por interesses próprios. Estou reformulando essa suposição para aproximá-la de seres humanos reais. De acordo com minha formulação, os seres humanos são impulsionados em parte por interesse próprio, mas principalmente pelo interesse coletivo. Uma vez que o interesse coletivo se tornar parte da motivação humana, teremos de encontrar um formato de negócio apropriado, que garantirá a solução de problemas coletivos. Negócios movidos a interesses coletivos não precisam pagar dividendos. Precisamos de soluções para problemas coletivos de uma forma sustentável financeiramente. É isso que chamo de 'negócios sociais'. O lucro é colocado de volta no negócio. Isso é capitalismo? Nessa nova versão da teoria, as empresas ainda funcionam lado a lado dos negócios que não distribuem dividendos. Isso é deixado para a escolha dos indivíduos. Uma pessoa pode escolher por um negócio de maximização de lucro, por negócios sociais ou por ter ambos os tipos de negócios. Ambos os tipos de negócios participam do mesmo mercado, sob as mesmas autoridades reguladoras.[14]

Boaventura de Souza Santos e Bruno Sena Martins advertem que:

A hegemonia global dos direitos humanos como linguagem de dignidade humana convive com a perturbadora constatação de que a maioria da população mundial não é sujeito de direitos humanos, mas objeto de seus discursos. Nesse sentido, o modo como o discurso de solidificou, apartando sujeitos e objetos, é bem captada por Makau Mutua (2001) quando defende a existência de uma metáfora fundadora constituída pela tríade 'salvadores, selvagens e vítimas', à luz da qual se estabelecem as práticas e os discursos hegemônicos dos direitos humanos.[15]

A síntese de todo o Direito Internacional dos Direitos Humanos é, decerto, a de que pessoa é todo ser humano e como tal tem de ser tratada com o respeito devido à dignidade que lhe é inerente. De modo a se fazer pertinente, no ponto, a invocação do art. 1º, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, para quem Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.

Daí a expressiva e corretíssima advertência -- uma lição cada dia mais atualíssima -- do jurista alemão Rudolf von Ihering, para quem, DIREITO É LUTA[16]:

O fim do direito é a paz, o meio de que se serve para consegui-lo é a luta.

Continua após a publicidade

*Alexandre Langaro estudou o NY Criminal Procedure Law em Nova York; advogado criminal, recursal, parecerista e palestrante; autor de livros e artigos jurídicos; articulista da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil -- Seção São Paulo e do jornal 'O Estado de S. Paulo' -- Estadão; professor da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil -- Seccional do Rio Grande do Sul

[1]["Elementos de Direito Tributário", Editora Revista dos Tribunais, SP, 1978].

[2][Nesse sentido, Eugenio Raúl Zaffaroni, "Lineamientos De Derecho Penal", Ediar, Buenos Aires, Argentina].

[3][Valerio de Oliveira Mazzuoli, "Curso de Direito Internacional Público", p. 302/303, item 15, 4, e, 9ª ed., 2015, Revista dos Tribunais; André de Carvalho Ramos, "Responsabilidade Internacional por Violação de Direitos Humanos", p. 146/149, item 3, e, 2004, Editora Renovar; Antônio Augusto Cançado Trindade, "Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos", vol. I/434-436, itens 55/59, 1997, Editora Fabris, por exemplo, dentre outros].

[4][Artigo 30

Nenhuma disposição da presente Declaração poder ser interpretada como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos].

[5][ARTIGO 5

Continua após a publicidade

Nenhuma disposição do presente Pacto poderá ser interpretada no sentido de reconhecer a um Estado, grupo ou indivíduo qualquer direito de dedicar-se a quaisquer atividades ou praticar quaisquer atos que tenham por objetivo destruir os direitos ou liberdades reconhecidos no presente Pacto ou impor-lhe limitações mais amplas do que aquelas nele previstas. Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos direitos humanos fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer Estado Parte do presente Pacto em virtude de leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob pretexto de que o presente Pacto não os reconheça ou os reconheça em menor grau].

[6][Artigo 29

Normas de Interpretação

Nenhuma disposição desta Convenção pode ser interpretada no sentido de:

a) permitir a qualquer dos Estados-Partes, grupo ou pessoa, suprimir o gozo e exercício dos direitos e liberdades reconhecidos na Convenção ou limitá-los em maior medida do que a nela prevista; b) limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos de acordo com as leis de qualquer dos Estados-Partes ou de acordo com outra convenção em que seja parte um dos referidos Estados; c) excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humano ou que decorrem da forma democrática representativa de governo; e d) excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e outros atos internacionais da mesma natureza].

[7][Interpretação de Tratados

Artigo 31

Regra Geral de Interpretação

Um tratado deve ser interpretado de boa fé segundo o sentido comum atribuível aos termos do tratado em seu contexto e à luz de seu objetivo e finalidade. Para os fins de interpretação de um tratado, o contexto compreenderá, além do texto, seu preâmbulo e anexos:

a)qualquer acordo relativo ao tratado e feito entre todas as partes em conexão com a conclusão do tratado;

b)qualquer instrumento estabelecido por uma ou várias partes em conexão com a conclusão do tratado e aceito pelas outras partes como instrumento relativo ao tratado.

Serão levados em consideração, juntamente com o contexto:

a)qualquer acordo posterior entre as partes relativo à interpretação do tratado ou à aplicação de suas disposições;

b)qualquer prática seguida posteriormente na aplicação do tratado, pela qual se estabeleça o acordo das partes relativo à sua interpretação;

c)quaisquer regras pertinentes de Direito Internacional aplicáveis às relações entre as partes.

Um termo será entendido em sentido especial se estiver estabelecido que essa era a intenção das partes.

Artigo 32

Meios Suplementares de Interpretação

Pode-se recorrer a meios suplementares de interpretação, inclusive aos trabalhos preparatórios do tratado e às circunstâncias de sua conclusão, a fim de confirmar o sentido resultante da aplicação do artigo 31 ou de determinar o sentido quando a interpretação, de conformidade com o artigo 31:

a)deixa o sentido ambíguo ou obscuro; ou

b)conduz a um resultado que é manifestamente absurdo ou desarrazoado (sic)].

[8][HC 90450, o original contém grifos].

[9][Constituição federal

Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário:

I-A o Conselho Nacional de Justiça].

[10][https://atos.cnj.jus.br/files/original1519352022011161dda007f35ef.pdf].

[11][Constituição federal. Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

III - a dignidade da pessoa humana].

[12][STF, RE 477554, o original contém grifos].

[13][HC 91361, os grifos no original são diferentes].

[14][Entrevista concedida ao jornal O Estado de S. Paulo, 19/12/2020, pág. B4, os segundos grifos foram adicionados pelo autor deste artigo].

[15][O Pluriverso dos Direitos Humanos A Diversidade das Lutas pela Dignidade, 2019, Pos. 167, Kindle/Amazon].

[16][Der Kampf um's Recht, "A luta pelo Direito, 2019, e-book Kindle/Amazon].