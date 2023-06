Descomplicando os direitos humanos

Alexandre Langaro. Foto: ARQUIVO PESSOAL

A síntese da síntese -- e o uso da redundância, aqui, é proposital -- do Direito Internacional dos Direitos Humanos é a de que pessoa é todo o ser humano e como tal, em todos os lugares, tem de ser reconhecido, considerado e fraternalmente tratado como tal. [Direitos Humanos que foram pioneiramente escritos no Capítulo 25, Versículos 1 a 3, do Deuteronômio, há quase quatro mil anos][1].

A pessoa natural, portanto, ou o ser humano, se se preferir, privado ou não de sua liberdade -- liberdade aqui entendida como o direito, que a todos assiste, de ir, de vir e de permanecer ou de ficar -- tem de ser tratado com humanidade e respeito à dignidade inerente à pessoa humana[2].

Isso naturalmente tem diversos desdobramentos em todos os campos do Direito -- notadamente no campo recursal extraordinário.

Assim, por exemplo, na Constituição federal:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:

Continua após a publicidade

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal.

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência[3].

No ramo do Direito do Trabalho, por exemplo -- e esse direito decorre consequencial, natural, jurídica e logicamente da dignidade inerente à pessoa humana --, a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, escrita por Eleanor Roosevelt e René Cassagne, determina, por exemplo, que todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho -- art. 23.2.

Por outro lado, na área penal e processual penal, existem inúmeras prerrogativas; por exemplo, dentre outras, a da presunção de inocência, a do devido processo legal -- inclusive a execução penal humana[4] --, a de que a pena não pode passar da pessoa do delinquente.

O Conselho Nacional de Justiça -- CNJ -- editou, no ponto, a Recomendação 123/2022, que:

Continua após a publicidade

Recomenda aos órgãos do Poder Judiciário brasileiro a observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos e o uso da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos.[5]

Insista-se que apenas o Estado viola direitos humanos.

A pessoa natural comete infração penal; infração penal que, decerto, tem de ter as suas circunstâncias, a sua materialidade e a sua autoria apuradas, mediante investigação criminal, por meio da de inquérito policial, instaurado e conduzido pela autoridade policial.

É importantíssimo desfazer esse equívoco monumental -- o de que a pessoa natural, supostamente, poderia violar direitos humanos -- cometido, no Brasil, especialmente por legisladores.

Por exemplo, e no exato oposto do que pode parecer, o genocida não viola direitos humanos -- ele comete crime[6] e, por isso mesmo, tem de ser punido, apenado, considerado e obedecido, no ponto e rigorosamente, o devido processo legal democrático a que se refere o art. 5º, LIV, CF[7].

No STF:

Paga-se um preço por se viver em uma democracia e ele não é exorbitante, mas módico, encontrando-se ao alcance de todos os homens de boa vontade. Implica apenas o respeito irrestrito ao arcabouço normativo.[8]

Continua após a publicidade

Nesse sentido, por exemplo -- na linha de que, repita-se, apenas o Estado viola direitos humanos, a pessoa natural comete infração penal --, o art. 6º da Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha, contém gravíssimo erro técnico[9]:

Art. 6º A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos.

Merece destaque o fato de que, no Estado Democrático de Direito, fundado nos valores da cidadania e da dignidade da pessoa humana, vigora o Direito Penal do Fato[10]; o que vale por dizer que a polícia apura/investiga/pesquisa infrações penais[11] -- fatos supostamente delituosos[12] -- e não pessoas.

É com base nessa ideia-força que se assenta a incidência e se declara o prevalecimento -- sempre e quando existir antinomia na interpretação do Direito Internacional dos Direitos Humanos -- do postulado pro homine[13], para atribuir primazia à norma que se revele mais favorável à pessoa humana, em ordem a dispensar-lhe a mais ampla proteção jurídica.[14]

16. Postulado pro homine -- ou se se preferir --, o princípio da boa-fé acionado às relações jus-humanistas[15].

Nesse sentido, a Declaração Universal dos Direitos Humanos[16], o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos[17], promulgado pelo Decreto 592/1992 e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos [Pacto de São José da Costa Rica][18], promulgado pelo Decreto 678/1992.

A isso se soma ademais, que, a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, promulgada pelo Decreto 7.030/2009[19], estabelece que:

Continua após a publicidade

Artigo 27

Direito Interno e Observância de Tratados

Uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado. Esta regra não prejudica o artigo 46.

É bom [re] lembrar, para concluir, que, [20]a submissão de uma pessoa à jurisdição penal do Estado coloca em evidência a relação de polaridade conflitante que se estabelece entre a pretensão punitiva do Poder Público e o resguardo à intangibilidade do jus libertatis titularizado pelo réu. A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado. Por isso mesmo, o processo penal só pode ser concebido -- e assim deve ser visto -- como instrumento de salvaguarda da liberdade do réu. O processo penal condenatório não é um instrumento de arbítrio do Estado. Ele representa, antes, um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal. Ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu -- que jamais se presume culpado, até que sobrevenha irrecorrível sentença condenatória --, o processo penal revela-se instrumento que inibe a opressão judicial e que, condicionado por parâmetros ético-jurídicos, impõe ao órgão acusador o ônus integral da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado, que jamais necessita demonstrar a sua inocência, o direito de defender-se e de questionar, criticamente, sob a égide do contraditório, todos os elementos probatórios produzidos pelo Ministério Público. A própria exigência de processo judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado. A cláusula nulla poena sine judicio exprime, no plano do processo penal condenatório, a fórmula de salvaguarda da liberdade individual[21].

*Alexandre Langaro estudou o NY Criminal Procedure Law em Nova York; advogado criminal, recursal, parecerista e palestrante; autor de livros e artigos jurídicos; articulista da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil -- Seção São Paulo e do jornal 'O Estado de S. Paulo' -- Estadão; professor da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil -- Seccional do Rio Grande do Sul

[1][Alexandre Langaro, coluna no jornal O Estado de S. Paulo -- Estadão, Caderno de Opinião, pág. A5, 30/3/2023].

[2][Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano. (Convenção Americana sobre Direitos Humanos [Pacto de São José da Costa Rica], promulgado pelo Decreto 678/1992)].

Continua após a publicidade

[3][Constituição federal, grifado por conta].

[4][Alexandre Langaro, "Execução Penal Humana, Remição pela Tortura", 2020, Kindle/Amazon].

[5][https://atos.cnj.jus.br/files/original1519352022011161dda007f35ef.pdf].

[6][Lei 2.889/1956].

[Vide, no ponto, o Decreto 30.822, de 6 de maio de 1952, que promulgou a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, concluída em Paris, a 11 de dezembro de 1948, por ocasião da III Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas].

[7][Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal].

Continua após a publicidade

[8][STF, Pet 3.388, https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=603021&pgI=341&pgF=345].

[9][Alexandre Langaro, "Correção da Lei Maria da Penha", https://www.tiktok.com/@alexandre.langaro/video/7236890723289812229?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7240080365166970373].

[10][Alexandre Langaro, jornal O Estado de S. Paulo -- Estadão, https://www.estadao.com.br/politica/blog-do-fausto-macedo/direito-penal-do-fato/].

[11][Alexandre Langaro, "O réu tem provar a sua inocência no processo penal?", https://www.tiktok.com/@alexandre.langaro/video/7233973272377937157?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7240080365166970373].

[12][Alexandre Langaro, "Criminologia e outros saberes", https://www.instagram.com/reel/Cs_YFlJMbbc/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==].

[13][Alexandre Langaro, "Fique calado: estratégia de blindagem do cliente", https://www.tiktok.com/@alexandre.langaro/video/7237225464618700037?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7240080365166970373].

[14][STF, HC 90450].

[15][Alexandre Langaro, "Redução da pena pela metade?", https://www.tiktok.com/@alexandre.langaro/video/7236156400424996102].

[16][Artigo 30

Nenhuma disposição da presente Declaração poder ser interpretada como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos].

[17][ARTIGO 5

Nenhuma disposição do presente Pacto poderá ser interpretada no sentido de reconhecer a um Estado, grupo ou indivíduo qualquer direito de dedicar-se a quaisquer atividades ou praticar quaisquer atos que tenham por objetivo destruir os direitos ou liberdades reconhecidos no presente Pacto ou impor-lhe limitações mais amplas do que aquelas nele previstas. Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos direitos humanos fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer Estado Parte do presente Pacto em virtude de leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob pretexto de que o presente Pacto não os reconheça ou os reconheça em menor grau].

[18][Artigo 29

Normas de Interpretação

Nenhuma disposição desta Convenção pode ser interpretada no sentido de:

a) permitir a qualquer dos Estados-Partes, grupo ou pessoa, suprimir o gozo e exercício dos direitos e liberdades reconhecidos na Convenção ou limitá-los em maior medida do que a nela prevista;

b) limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos de acordo com as leis de qualquer dos Estados-Partes ou de acordo com outra convenção em que seja parte um dos referidos Estados;

c) excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humano ou que decorrem da forma democrática representativa de governo; e

d) excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e outros atos internacionais da mesma natureza].

[19][Interpretação de Tratados

Artigo 31

Regra Geral de Interpretação

Um tratado deve ser interpretado de boa fé segundo o sentido comum atribuível aos termos do tratado em seu contexto e à luz de seu objetivo e finalidade. Para os fins de interpretação de um tratado, o contexto compreenderá, além do texto, seu preâmbulo e anexos:

a)qualquer acordo relativo ao tratado e feito entre todas as partes em conexão com a conclusão do tratado;

b)qualquer instrumento estabelecido por uma ou várias partes em conexão com a conclusão do tratado e aceito pelas outras partes como instrumento relativo ao tratado.

Serão levados em consideração, juntamente com o contexto:

a)qualquer acordo posterior entre as partes relativo à interpretação do tratado ou à aplicação de suas disposições;

b)qualquer prática seguida posteriormente na aplicação do tratado, pela qual se estabeleça o acordo das partes relativo à sua interpretação;

c)quaisquer regras pertinentes de Direito Internacional aplicáveis às relações entre as partes.

Um termo será entendido em sentido especial se estiver estabelecido que essa era a intenção das partes.

Artigo 32

Meios Suplementares de Interpretação

Pode-se recorrer a meios suplementares de interpretação, inclusive aos trabalhos preparatórios do tratado e às circunstâncias de sua conclusão, a fim de confirmar o sentido resultante da aplicação do artigo 31 ou de determinar o sentido quando a interpretação, de conformidade com o artigo 31:

a)deixa o sentido ambíguo ou obscuro; ou

b)conduz a um resultado que é manifestamente absurdo ou desarrazoado (sic)].

[20][STF, HC 73338].

[21][O original contém outros grifos].