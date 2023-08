Universidade e a confessionalidade

José Barroso Filho. Foto: Arquivo pessoal

A formação superior é uma oficina de desenvolvimento humano e social, uma vez que muitas vezes traz a prática no social como algo inerente a sua identidade -é a "mansão do saber e da liberdade", expressão atribuída à Anísio Teixeira.

Sob a perspectiva dos amplos e gerais eixos da formação Universitária, sobretudo envidando que a Universidade se vocaciona a formar sujeitos e não meros observadores do mundo que os cerca[i], ganha relevo o debate sobre a adoção de paradigmas de confessionalidade, na ambiência Universitária, a fim de compreender as estratégias para contribuir para a sociedade em que estão inseridos os profissionais em formação.

Confessional é quem atua confessando que a fé religiosa é parte integrante da vida, das decisões pessoais e profissionais e das atitudes, diante de todas as variadas situações que porventura se apresentem. A confessionalidade apresenta-se, ainda, como elemento de promoção de o desenvolvimento de sua identidade institucional.

A confessionalidade pode ser compreendida como cabedal de princípios, de símbolos e de práticas que se adotam e praticam em uma instituição. Tal definição ou conceituação revela-se válida, apesar de tecida livremente, sem excessivo rebuscamento.

A instituição confessional apresenta relação nítida com a dimensão espiritual da formação, de modo que, na adoção da confessionalidade, algumas respostas mais previsíveis às questões sociais, morais e desenvolvimentistas se esboçam no ambiente Universitário.

Com isto, percebe-se que a forma como operam os desenhos institucionais havidos pelo emprego da abordagem confessional, mormente em destacadas Universidades brasileiras, imprime características filosóficas próprias ao contexto de formação de pensadores, de pesquisadores e de profissionais dos campos dos saberes e das ciências em geral.

Debater como os matizes da adoção de um perfil confessional (como empreendem, por exemplo, as Universidades Metodistas, as Presbiterianas, as Pontifícias e nomeadas Outras) é tarefa de relevo na atual quadra de desafios da formação superior no Brasil, sempre observadas as suas especificidades carismáticas.

É atual, com efeito, a discussão acerca da diversidade, da valorização à cultura, da valorização do trabalho humano e social. Nesse âmbito, as instituições confessionais atuam com chancela própria, sob vetores de índole cristã à formação dos estudantes, sendo a confessionalidade expressão de religiosidade que se tangibiliza pelo "ato educativo que promove o aprender a ser"[ii].

A cosmovisão que configura uma instituição como confessional importa ao anotar que as pessoas podem intuir uma representação, uma imagem do mundo que as cerca com base em sua experiência. Vale anotar, são as crenças e os valores que oferecerem sentido à realidade da vida de pessoas ou grupos socialmente identificados.

A chama que aqui se acende cuida de envidar esforços para a compreensão da categoria da confessionalidade, enquanto etiqueta de algumas instituições de educação superior brasileiras, usualmente amparadas em fundamentos de históricas e consagradas denominações e igrejas.

A confessionalidade fornece uma base para afirmar a dignidade do homem e mesmo a afirmação real da vida, em uma arquitetura relacional de amor com os semelhantes. Bem assim, pauta-se em um modal de ética criativa acerca do trabalho humano como elemento cultural de importância para a construção social.

Releva, desta feita, apontar o posicionamento da confessionalidade como elemento na edificação de um peculiar perfil de estudante e de egresso. Nomeadamente formatado por assumir o conjunto de valores, de princípios de conduta e de respostas para os questionamentos das variadas dimensões da vida na fé que se lhe motiva a opção pela instituição específica de ensino superior.

Tal ajuste parece viável quando se argumenta sob o espeque do pressuposto da edificação da Universidade Confessional na materialidade de sua história e na atualidade de suas práticas acadêmicas.

No plano normativo, com base na dicção do art. 209 da Constituição Federal, verifica-se que o ensino é livre à iniciativa privada, quando atendidas as condições de cumprimento das normas gerais da educação nacional e de autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. As confessionais obedecem ao comando constitucional.

O ensino superior confessional é atrelado à ação comunitária, resultante das bases da crença religiosa que lhe empresta fundamento. Tal crença reforça as necessidades de prestação de atividade social e educacional no peculiar contexto Universitário.

As práticas e procedimentos que adornam a confessionalidade na Educação superior seguem carregados com os aportes da fé na produção e reflexão do saber, a se manifestar nos cotidianos acontecimentos da ambiência acadêmica.

É preciso sublinhar que a Universidade deve manter a atualidade e a legitimidade das práticas por ela envidadas. A valorização da difusão da filosofia e da cosmovisão das Universidades Confessionais deriva do próprio núcleo estruturante do ideal cristão que as impulsiona.

Em linha convergente, debater acerca do componente social da educação demanda uma compreensão da própria ontologia do ser socialmente considerado. O humano não é passivo no processo de construção, repita-se, menos ainda expectador de comandos. A convivência, o debate são vetores da liberdade, do aprender e do dimensionamento do ser humano[iii]. Não há melhor, ou pior, há o modelo confessional.

Ficam, portanto, os registros das presentes reflexões, entabuladas com o fito de lançar, ao meu sentir, mais luz ao alvissareiro debate sobre as potencialidades da relação entre confessionalidade e formação Universitária.

*José Barroso Filho, ministro do Superior Tribunal Militar. Conselheiro do Conselho Nacional de Educação