Cegueira do tempo: por que muitas pessoas sempre chegam atrasadas aos compromissos?

Glauce Corrêa. Foto: Arquivo pessoal

Por mais que se tente ser correto e pontual, em algum momento os atrasos ocorrerão. Saiba que isso é normal! Algum imprevisto, o nome já explica, algo não esperado, pode ser a causa do atraso. Acontece, mesmo de vez em quando e, com todos; da criança ao idoso, porém, não se pode definir uma causa única para este fato. A pessoa com sintomas ansiosos ou depressivos têm dificuldade cognitiva de cumprir tarefas no horário ou tempo correto. Pode ser excesso de obrigações, procrastinação ou não gostar do que está fazendo, mas precisa ser cumprido. Ou, pode mesmo ser uma contestação de rituais. Cabe aqui também incluir a questão cultural que abraça que um atraso de dez minutos não é considerado atraso. Como exemplo disso, porém, não generalizando, tem-se os alunos que costumam funcionar melhor sob pressão e com tempo apertado, pois deixam tudo para a última hora. Existem também as pessoas mais lentas que costumam perder muito tempo até mesmo sonhando acordadas. Já o indivíduo com sintomas ansiosos não consegue priorizar as missões e acaba gastando tempo demais com várias funções não urgentes, tudo sendo "realizado" na mesma hora. Para todos, a dificuldade em ter determinação e foco resulta em atrasos.

Quando se atrasar é um processo crônico e já "natural", pode-se estar se tratando de um transtorno, o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, também conhecido como TDAH. São pessoas em que a inquietação, impulsividade, esquecimento e falta de compromisso ou percepção do controle do tempo, são comuns. Para este fato denomina-se Cegueira Temporal, que é um distúrbio psicológico. Na cegueira temporal, o não cumprimento com horários ou compromissos é uma característica esperada e comum em pessoas com TDAH, pois possuem distorção na percepção do tempo. São acelerados, não se concentram em tarefas que exigem foco prolongado, o que pode levar a procrastinação e falta de organização. Inclui-se nesta desordem também pessoas que podem ter sofrido algum trauma na infância, porém, isso não é uma condição médica.

Embora a cegueira temporal seja um sintoma comum do TDAH, pois são pessoas que não conseguem ser governadas pelo relógio, existem recursos que podem ser utilizados para diminuir os infortúnios com os compromissos assumidos. Utilizar uma planilha específica de tarefas, com cores diferentes para cada compromisso e com horários estabelecidos, ajuda a gerenciar a perda do tempo. Além disso, alguns aplicativos, até mesmo de celular, podem corroborar para diminuir inconvenientes provenientes dos atrasos. Familiares e colegas de estudo e trabalho, cientes dessa condição, podem agregar para reduzir essa distorção do tempo.

Nunca se deve deixar de buscar ajuda profissional para evitar mais agravos na vida do estudante ou do trabalhador, quando sozinhos ou juntos de seus familiares e amigos, a solução não for suficiente. Profissionais da saúde, em especial os da saúde mental, utilizam abordagens terapêuticas que vão da psicoterapia, com instrumentos específicos e intervenções psicoeducacionais, ao uso de medicação. Desta forma, pode-se mapear o dia a dia da pessoa que sofre com a cegueira temporal, diminuindo, de forma significativa, os efeitos negativos deste distúrbio psicológico do comportamento.

*Glauce Corrêa, psicóloga. Coordenadora do Instituto SemNó de Psicologia, chefe do Serviço de Psicologia Clínica e Hospitalar do Hospital Geral da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro e coordenadora do Serviço de Psicologia do Hospital Quinta D'Or. Coordenadora do Comitê de Cuidados Paliativos na Emergência pela Associação Nacional de Cuidados Paliativos, presidente da Associação Brasileira Multiprofissional em Oncologia e professora titular de Psicologia do Instituto de Ciências da Saúde do Instituto Carlos Chagas - RJ