4 passos para alcançar uma liderança feminina autêntica

A busca por uma liderança autêntica no contexto feminino é uma jornada repleta de desafios e oportunidades únicas. Mulheres de todas as idades, origens e experiências enfrentam obstáculos exclusivos quando tentam afirmar seu espaço e voz em uma sociedade que, ao longo da história, as subestimou.

Mayra Cardozo. Foto: Divulgação

Muitas vezes, essa busca pela liderança autêntica é permeada por pressões sociais, estereótipos de gênero e um sistema que tradicionalmente priorizou a masculinidade no ambiente de trabalho. No entanto, as mulheres têm demonstrado sua capacidade de liderar de forma autêntica, abraçando sua verdadeira essência e inspirando mudanças positivas ao longo do caminho.

1. Autodescoberta: A Base do Sucesso

O primeiro passo crucial para alcançar uma liderança autêntica é o autodescobrimento. Isso implica em um mergulho profundo dentro de si mesma, visando entender a sua verdadeira essência, paixões, forças, talentos e propósito na vida. Desde tenra idade, as mulheres são frequentemente desestimuladas a explorar a sua singularidade. Pressões sociais as forçam a se adaptar a padrões pré-determinados, muitas vezes resultando em uma desconexão com a sua essência. É, portanto, imperativo que as mulheres resistam a essas expectativas e se comprometam a iniciar o processo de autoconhecimento.

2. Desconstrução: Desafiando Normas Sociais

O segundo passo envolve a desconstrução de crenças socialmente construídas sobre o papel da mulher na sociedade. A ideia central é superar a noção arcaica de que as mulheres precisam adotar características tradicionalmente masculinas para ocupar espaços de poder. Chegou o momento de derrubar as barreiras que nos forçaram a negar a nossa autenticidade feminina ao longo dos anos. Ao destruir esses estereótipos, abrimos caminho para liderar de maneira genuína e verdadeira, alinhada com a nossa essência.

Continua após a publicidade

3. Abraçando a Multipotencialidade: Paixões e Interesses Diversos

O terceiro passo é abraçar a ideia de que as mulheres podem ser criativas e apaixonadas por diversas áreas, sem que isso represente um obstáculo. Muitas vezes, somos pressionadas a acreditar que precisamos nos encaixar em um único padrão, concentrando todos os nossos interesses em uma única direção. No entanto, ser apaixonada por várias coisas pode ser uma força, não uma fraqueza. Liderar de forma autêntica significa aproveitar ao máximo todas as nossas paixões e habilidades, permitindo que elas se complementem.

4. Estabelecer Limites: Priorizando o Autocuidado

O último passo para alcançar uma liderança autêntica é aprender a estabelecer limites. Isso envolve a habilidade de dizer não quando necessário, ser assertiva e priorizar suas próprias necessidades. Muitas mulheres sentem a pressão de fazer o dobro para serem valorizadas, o que pode levar a uma exaustão física e mental. Colocar-se em primeiro lugar é essencial para construir uma liderança sólida e não se perder no processo.

Para o Futuro: Espaços de Poder para Todas as Mulheres

A busca por uma liderança feminina autêntica é uma jornada contínua e evolutiva. Para o futuro, é essencial expandir esses princípios e criar espaços de poder seguros e inclusivos para todas as mulheres. Devemos celebrar a autenticidade feminina e promover a liderança baseada na verdadeira essência de cada mulher. Isso não é apenas um passo em direção à igualdade de gênero, mas também um catalisador para uma transformação positiva em nossas próprias vidas e nas comunidades em que vivemos. Seguindo esses passos, cada mulher pode trilhar o caminho em direção a uma liderança autêntica e empoderada, impactando positivamente o mundo ao seu redor.

*Mayra Cardozo, sócia da Martins Cardozo Advogados e advogada especialista em Direitos Humanos e Penal. Mentora de feminismo e inclusão e líder de empoderamento