8 décadas de Direito Administrativo em evolução

Não parece obra do acaso a “Constituição Cidadã” ter sido promulgada no 05 de outubro... neste dia em que nossa Constituição Federal completa 35 anos, Odete Medauar completa 8 décadas, boa parte delas dedicada ao estudo do Direito, especialmente o Administrativo.

Incansável em sua missão de pensar e ensinar esta ciência, referida jurista é uma entusiasta do moderno, do atual. Preocupada com a evolução das coisas, nunca se apegou ao passado – pelo contrário, ao se deparar com algo novo, põe-se a decifrá-lo com o máximo de empenho.

Luiz Felipe Hadlich Miguel e Thaís Marçal Foto: Arquivo pessoal

Comemora-se, nesta data, a passagem do tempo, que só serviu para aprimorar as lições e reflexões da aniversariante, ainda repleta de vigor e energia. Aliás, neste aspecto Odete Medauar é insuperável. Prova disso é sua vasta produção acadêmica. Dentre elas, destaca-se o seu Controle administrativo das autarquias (São Paulo: José Bushatsky, 1976), fruto de sua dissertação de mestrado; Da retroatividade do ato administrativo (São Paulo: Max Limonad, 1986), sua tese de doutorado; Destinação dos bens expropriados (São Paulo: Max Limonad, 1986), sua livre-docência; A processualidade no direito administrativo (São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993), trabalho com o qual conquistou a cadeira de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo; Controle da Administração Pública (São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993); Direito administrativo moderno (seu “curso” de Direito Administrativo, em suas incontáveis edições); O direito administrativo em evolução (em sua 3ª edição, a obra que mais reflete seu espírito de inquietação e curiosidade).

Nestes muitos anos de intensa atividade profissional foi ela responsável pelo desenvolvimento de leis de extrema importância para o país (destaque à sua atuação como relatora da comissão de especialistas incumbida do anteprojeto da lei geral de processo administrativo federal - Lei nº 9.784/99). Como professora, Odete Medauar foi responsável pela orientação de inúmeros mestres e doutores, formando uma verdadeira escola de Direito Público.

Mas suas principais qualidades transbordam o ambiente profissional. No convívio mais próximo se revela extremamente humana, de fácil trato, autêntica e verdadeira. Jamais arrogante e prepotente – pelo contrário, de simplicidade ímpar e humildade cativante. Faz questão de manter por perto aqueles por quem nutre estima e consideração. Dos seus alunos se torna verdadeira amiga, sempre disposta a ajudar e socorrer.

Hoje é dia de festa! Comemora-se o desapego às fórmulas tradicionais e aos dogmas do Direito Administrativo. Nas lições da própria aniversariante:

O administrativista não pode se tornar servo de fundamentos teóricos supostamente intangíveis que se formularam no século XIX e até os anos 70 do século XX e que se verifica não mais funcionarem nos dias atuais.

Hoje o direito administrativo se revela: não mais exorbitante, não mais calcado no binômio autoridade/liberdade, multipolar, plural, da cooperação público/privada, direito da sociedade, afetuoso com a dignidade humana, centrado nos direitos fundamentais. Nesta concepção se enriquece, se enobrece, fascina seus estudiosos.

(Direito administrativo em evolução. 3. Ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2017, p. 413)

*Luiz Felipe Hadlich Miguel, advogado. Doutor e mestre pela USP

*Thaís Marçal, advogada. Mestre pela UERJ