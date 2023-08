A alta taxa de feminicídios no Brasil

Carla Cristina Martins. Foto: Arquivo pessoal

O aumento do feminicídio no Brasil, especialmente no estado de São Paulo, é perturbador. Os dados revelados pela 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, apresentados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, incitam reflexões profundas sobre a condição da mulher na sociedade contemporânea.

O feminicídio, enquanto crime hediondo inscrito no art. 121, §2º, VI, do Código Penal Brasileiro, prevê pena que varia de 12 a 30 anos de reclusão. Esse tipo penal foi especificamente instituído para abordar os homicídios que ocorrem por razões da condição de sexo feminino, ou seja, em contextos de discriminação e violência de gênero, não raro, nas relações afetivas e/ou de convivência.

Ademais, o §7º do mesmo artigo estabelece um aumento de pena de um terço até a metade se o crime ocorrer durante a gestação da vítima, no período de três meses pós-parto, contra menor de 14 anos, maior de 60 ou pessoa com deficiência, ou ainda na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima.

É verdadeiramente triste reconhecer que as mulheres necessitam adotar estratégias de autoproteção, pois o cenário atual exige tal precaução. Algumas medidas práticas incluem:

(i) Informação: Conhecer os sinais de um relacionamento abusivo, como controle excessivo, ciúme patológico e comportamento agressivo.

(ii) Apoio social: Manter uma rede de apoio composta por familiares, amigos e organizações especializadas, facilitando a busca por ajuda.

(iii) Planos de emergência: Ter um plano em caso de situações perigosas, que pode incluir locais seguros para se refugiar e uma lista de contatos de emergência.

A denúncia é vital para a interrupção de ciclos de violência, especialmente assistida por advogado(a), que atuará como representante da assistente de acusação, no acompanhamento de todos os atos investigatórios ou de instrução processual.

Mulheres em situação de risco podem recorrer à Delegacia Especializada da Mulher, que funciona em diversos estados do Brasil e atua especificamente em casos de violência contra a mulher, para denunciar ameaças e violências, a fim de obter medidas protetivas e prevenir o feminicídio.

Adicionalmente, o Ligue 180 é um canal de denúncias que também fornece orientações sobre direitos e legislação aplicável em casos de violência contra a mulher.

No cenário digital, muitos estados têm implementado aplicativos que permitem que vítimas enviem sinais de alerta em situações de risco, garantindo uma resposta mais rápida das autoridades.

Em conclusão, a crescente taxa de feminicídios no Brasil exige uma ação direcionada de toda a sociedade. É imperativo que haja uma mudança cultural que repudie a violência contra a mulher e que o sistema jurídico-penal seja efetivo na proteção da vida das mulheres, no sentido preventivo, com o oferecimento de apoio e suporte às vítimas.

*Carla Cristina Martins, advogada criminalista e mestranda em Processo Penal pela Universidade Autônoma de Lisboa (UAL)