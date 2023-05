A anulação do perdão é contra a ordem constitucional brasileira?

Leonardo Tajaribe Jr. Foto: Arquivo pessoal

Diversos questionamentos advêm das repercussões políticas irrompidas durante o governo do Ex-Presidente da República, Jair Bolsonaro, marcado por escândalos que até hoje ganham a atenção dos noticiários.

Dentre as tramas que se desenrolaram no mandato do ex-chefe do Poder Executivo está a prisão e posterior concessão de perdão presidencial ao então Deputado Federal Daniel Silveira, acusado, na época, de utilizar as redes sociais para atacar Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Neste contexto, muito foi e ainda é discutido acerca da extensão dos poderes do Presidente da República enquanto chefe máximo de um governo presidencialista, o qual caracteriza-se pela concentração dos poderes de chefe de Estado e chefe de Governo na figura de um só personagem.

Contudo, é de se registrar que, numa lógica democrática, o sistema de freios e contrapesos (checks and balances) é um implemento que se harmoniza com o propósito que conduz a execução das atividades estatais, baseando-se no controle de um poder por outro, uma vez que a existência de um fiscalizador dos atos praticados pelas diversas esferas de governo é essencial, sob pena de aniquilar a própria essência da democracia.

Portanto, os poderes da República devem fiscalizar um ao outro, sem que, com isso se viole a independência que lhe é garantida na Carta Magna - Art. 2º da Constituição Federal.

Nesta linha, a legalidade dos atos praticados pelo Estado - por qualquer um dos poderes - está submetida a finalidade que os dirige e a eles atribui eficácia.

Desta forma, é razoável afirmar que a graça é um instituto cuja finalidade é moderar a atuação do Judiciário, inserido na lógica dos freios e contrapesos - controle de um poder da república por outro - a partir de uma lógica de clemência, muito presente em nosso sistema criminal.

Ademais, importante pontuar que o próprio Art.734 do Código de Processo Penal, que prevê a graça no ordenamento jurídico, contém de forma bastante contundente a clemência como característica do instituto, ao entregar à pessoa condenada e a qualquer do povo a legitimidade para requisitar (clamar) a sua concessão.

Dentro de toda esta lógica constitucional exposta, a indagação acerca da legalidade da anulação da graça pelo Supremo Tribunal Federal ainda se faz presente, devendo ser analisada - ou provocada - sob duas óticas.

A uma: partindo-se do pressuposto de que o Supremo Tribunal Federal é o guardião máximo da constituição, e toda atuação do Estado deve ser guiada por uma finalidade válida, sem a qual a sua permanência no ordenamento jurídico fere a própria harmonia constitucional, é plenamente admissível que a Corte Suprema anule um ato desviado e, portanto, ilegal.

Por outro lado, dado que a graça é uma decorrência do próprio sistema de freios e contrapesos e, portanto, visa moderar um comportamento do Poder Judiciário, é irracional que se admita a sua anulação pelo próprio ente que foi contido, sendo também incoerente que um mesmo tribunal anule o ato que visa conter o seu próprio comportamento.

Percebe-se, portanto, que a discussão delineada supera qualquer a mera ideológica inflamada que vise favorecer polos políticos dominantes ou dominados mas, ao invés disto, pauta-se na preservação da lógica constitucional estabelecida para preservar o equilíbrio e a integridade das instituições e, em conclusão, da própria nação.

*Leonardo Tajaribe Jr., advogado criminalista. Especialista em Direito Penal Econômico (COIMBRA/IBCCRIM). Pós-Graduado em Direito Penal Econômico (UCAM). Conselheiro da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ). Presidente de Prerrogativas da OAB/RJ - 32.ª Subseção