Opinião | A banalização da recuperação judicial e suas consequências

Desafiador é a palavra que define o atual cenário econômico brasileiro. Todos os dias nos deparamos com nomes de empresas que entraram com pedido de recuperação judicial. Esse panorama é alarmante e corrobora a crise instalada na economia e política brasileira e as altas taxas de juros que têm atingido as empresas, em especial, as micro e pequenas.

Toda essa instabilidade e insegurança jurídica vivenciadas pelos empresários brasileiros por causa de crises fiscais e medidas criadas pelo governo federal, da noite para o dia, para tentar melhorar a popularidade do presidente, são alguns dos reflexos do aumento de casos de recuperação judicial que abalam a estrutura das empresas e impede o crescimento sustentável do País.

Não podemos desconsiderar o triste cenário da pandemia que afetou inúmeras empresas e comprometeu a renda de milhares de brasileiros. Mesmo depois de cinco anos ainda vivenciamos os reflexos daquele período que jamais será esquecido. Entretanto, com uma economia equilibrada, muitas dessas empresas, que pediram recuperação judicial, poderiam estar de fora dessas estatísticas.