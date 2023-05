A busca pessoal e veicular

Alexandre Langaro. Foto: ARQUIVO PESSOAL

A busca pessoal -- extensível, decerto, à busca veicular -- é normatizada pelo art. 244, CPP, que estabelece:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

A busca, como regra, depende de mandado judicial. Dado que a Constituição Federal determina que:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Dispensa-se o mandado, contudo, quando, a busca pessoal decorrer de prisão; ou, 'quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.'

Fundada suspeita ou suspeita fundada?

É fundada suspeita -- e não suspeita fundada.

Fundada suspeita -- ou justa causa -- é a decorrente de motivação; motivação jurídica relevante, sólida, verdadeira, real, fundada em base empírica -- ou prova empírica, se se preferir -- idônea; base empírica idônea coletada a partir de fatos concretos, de elementos objetivos, de circunstâncias palpáveis, verificáveis de plano, pela autoridade policial e ou pelos seus agentes, caso a caso, hipótese a hipótese, no mundo do ser. Daí irrompendo juízo de probabilidade, fundado em prova indireta -- indícios, ou sinais [1] -- fortes, ardentes e convergentes, apurados com rigor técnico e expertise profissional, que vincule diretamente, mediante claro e evidente liame causal, o hipotético 'suspeito' com 'a posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale conferir, nesse sentido, por todos, no STJ, o RHC 158.580/BA.

Por conseguinte, a existência de fundada suspeita depende sempre de pesquisa policial prévia, documentada ou não -- a documentação circunstanciada pode ser realizada posteriormente. No CPP:

Art. 9º Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade.

A busca pessoal e ou a veicular -- é essencial enfatizar -- não podem ser realizadas apenas com base em denúncia anônima, incidindo, no ponto, a Constituição Federal, a revelar que:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.

É praticamente intuitiva a impossibilidade de a busca ser executada apenas com 'fundamento' em denúncia anônima.

9.1. Merece destaque, no ponto, que, se o mandado judicial de busca e apreensão tem de ser concreto, específico e, sobretudo, fundamentado [2] -- e isso se exige para que se possa exercer, posteriormente, o controle de legalidade, de convencionalidade e de constitucionalidade da ordem --, com mais forte razão, não se pode respaldar a busca pessoal e ou veicular vazia de motivos, carente de substância e inteiramente desprovida dos necessários coeficientes de razoabilidade e proporcionalidade; tal e como àquela oriunda do anonimato, que, por isso mesmo, não pode -- e não deve -- ser tolerada, quanto mais legitimada.

9.2. Soma-se a isso, ademais, que, a busca pessoal e ou veicular, derivada exclusivamente do anonimato, viola abertamente o postulado da racionalidade; racionalidade como vertente, lógica, jurídica e natural, do postulado republicano, ou do Estado de Direito em sentido estrito, expressamente previsto no art. 1º, caput, CF; postulado da racionalidade, então, que, no limite, tem como fundamentos a cidadania e a dignidade da pessoa humana:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

II - a cidadania;

III - a dignidade da pessoa humana.

Suspeita fundada e viés de confirmação

A suspeita fundada é suspeita que 'se torna fundada, ou motivada, ou cheia' a partir do viés de confirmação a que se referia, pioneiramente, o psicólogo cognitivo americano, morto, Peter Cathcart Wason, que, no ano 1968, desenvolveu a Psicologia do Raciocínio.

Assim, por exemplo, 'a atitude ou o comportamento suspeito', 'o tirocínio policial', 'a capacidade intuitiva', impregnadas, sempre e invariavelmente, do mais altíssimo grau de subjetivismo, desservem para embasar a busca pessoal e ou veicular, presente a possibilidade, sempre muitíssimo explorada por agentes estatais, aliás, do viés confirmativo. A prova penal daí decorrente -- nunca é demais relembrar -- é ilícita e não pode ser utilizada, atraindo, no particular, o art. 157, § 1º,CPP, independentemente -- no caso da Lei 11.343/2006, por exemplo -- da quantidade e da qualidade da droga apreendida:

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

§1.º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

Nesse sentido, por exemplo, dentre outros precedentes oriundos do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE PRELIMINAR AO MÉRITO AFERÍVEL DE OFÍCIO. PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP).

Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. Assim, não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22).

Hipótese em que, da mera leitura dos fatos constantes na sentença, exsurge a ilegalidade da revista pessoal e veicular realizada, uma vez que fundada apenas em denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial.

Agravo regimental improvido. [3]

Blitz policial

Tudo o que foi dito acima vale, inclusive e sobretudo, para as chamadas 'blitz policiais'.

15.1. Pois não há mínima possibilidade de coexistir uma 'fundada suspeita' geral, vaga, abstrata, vazia, indiscriminada e padronizada contra todos e cada um dos cidadãos da república. Analogicamente, por inafastável imposição sistemática [4], o STJ, no ponto, tem assentado o seguinte:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APURAÇÃO DE CRIMES PRATICADOS EM COMUNIDADES DE FAVELAS. BUSCA E APREENSÃO EM RESIDÊNCIAS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO COLETIVA, GENÉRICA E INDISCRIMINADA CONTRA OS CIDADÃOS E CIDADÃS DOMICILIADOS NAS COMUNIDADES ATINGIDAS PELO ATO COATOR.

Configurada a ausência de individualização das medidas de apreensão a serem cumpridas, o que contraria diversos dispositivos legais, dentre eles os arts. 240, 242, 244, 245, 248 e 249 do Código de Processo Penal, além do art. 5º, XI, da Constituição Federal: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Caracterizada a possibilidade concreta e iminente de ofensa ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio.

Indispensável que o mandado de busca e apreensão tenha objetivo certo e pessoa determinada, não se admitindo ordem judicial genérica e indiscriminada de busca e apreensão para a entrada da polícia em qualquer residência. Constrangimento ilegal evidenciado.

Agravo regimental provido. Ordem concedida para reformar o acórdão impugnado e declarar nula a decisão que decretou a medida de busca e apreensão coletiva, genérica e indiscriminada contra os cidadãos e cidadãs domiciliados nas comunidades atingidas pelo ato coator (Processo n. 0208558-76.2017.8.19.0001). [5]

Outra coisa, contudo, e fica, portanto, a ressalva, é a ordem de parada, ou 'a ordem legal emanada em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes', que, segundo o STJ, tem de ser obedecida. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA NO CONTEXTO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. DIREITOS NÃO ABSOLUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS. RECURSO PROVIDO.

O descumprimento de ordem legal emanada em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, atuando os agentes públicos diretamente na segurança pública, configura o crime de desobediência, conforme foi reconhecido, no caso, pelo Juízo de primeira instância.

O direito a não autoincriminação não é absoluto, motivo pelo qual não pode ser invocado para justificar a prática de condutas consideradas penalmente relevantes pelo ordenamento jurídico.

Recurso especial representativo da controvérsia provido, com a fixação a seguinte tese: A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro. [6]

De tudo, a busca, pessoal ou veicular, executada por servidores estatais -- autoridades ou não --, tem de observar, rigorosamente, as balizas de que trata este artigo. Sob pena de ilicitude da prova penal coletada.

*Alexandre Langaro, advogado criminal, recursal e parecerista. Autor de livros e artigos jurídicos. Articulista da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil -- Seção São Paulo. Estudou o NY Criminal Procedure Law em Nova York. Membro da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas dos Advogados e da Comissão de Direitos Humanos Sobral Pinto da Seccional do Rio Grande do Sul da Ordem dos Advogados do Brasil

