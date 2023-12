Golpe do Tinder: siga 7 passos para não se tornar a próxima vítima

A cada dez sequestros, nove são atualmente perpetrados através dos chamados “golpes do Tinder”, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP/2022) e reportagem da BBC NEWS. Essa tendência preocupante tem se disseminado pelo país, especialmente em grandes cidades, onde os criminosos visam, em sua maioria, homens de alto poder aquisitivo e com formação acadêmica.

As estratégias enganosas dos criminosos incluem atrair suas vítimas para bairros isolados, marcando encontros presenciais pouco tempo após o primeiro contato no aplicativo de paquera. A frequência com que esses sequestros são camuflados sob a ilusão de um romance virtual torna a situação ainda mais crítica.

Nesse cenário de crescente perigo, a questão sobre a possibilidade de “puxar a ficha” de alguém tornou-se recorrente, e como Delegada de Polícia, sinto a responsabilidade de compartilhar dicas essenciais para evitar cair nas armadilhas dos “golpistas do amor”.

Desconfie de perfis perfeitos nas redes sociais:* Perfis muito elaborados podem ser indicativos de falsidade. A prudência ao escolher locais públicos para encontros também é crucial. Consulte o Tribunal de Justiça para registros criminais:* Utilize fontes legítimas para verificar se a pessoa possui histórico criminal. Use o Jus Brasil para verificar antecedentes criminais:* A consulta a esse serviço online pode fornecer informações adicionais sobre o passado do indivíduo. Verifique mandados de prisão no Sinesp:* O Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública permite rastrear possíveis mandados em aberto relacionados à pessoa. Pesquise no Google com o termo ‘Proclamas’:* Informações matrimoniais podem indicar o estado civil da pessoa. Realize uma busca avançada no Google:* Utilize uma busca precisa para encontrar resultados específicos, como nome completo ou citações relevantes. Faça uma busca reversa de imagens:* Essa técnica pode ajudar a identificar se as fotos utilizadas são autênticas ou associadas a outras identidades.

Recentemente, testemunhamos mais um caso chocante, onde um homem, vítima do “golpe do Tinder”, foi rendido por cinco criminosos em 22/12/2023. A eficaz atuação da equipe do 72º DP da Polícia Civil do Estado de São Paulo resultou no resgate da vítima e na detenção de duas pessoas. Este incidente destaca a urgência de permanecermos alertas e adotarmos medidas de precaução, não apenas em nosso relacionamento virtual, mas também em nosso dia a dia. A prevenção é a chave para garantirmos nossa segurança online e offline.

*Raquel Gallinati é delegada de polícia; pós-graduada em Ciências Penais, em Direito de Polícia Judiciária e em Processo Penal; mestre em Filosofia; diretora da Associação dos Delegados de Polícia (Adepol) do Brasil