A cadeia de custódia do preso delator

Fernanda Pereira Machado. Foto: Divulgação

A delação premiada, após o início da Operação Lava Jato passou a ser o meio mais "fácil de se exercer a defesa", para àqueles que foram alvos de prisão, busca apreensão e sequestro de bens em operações do Ministério Público Federal, haja vista a irredutibilidade dos Tribunais Superiores em reconhecer as ilegalidades processuais e a prisão preventiva como ultima ratio.

A proliferação do instituto da delação é tamanha que há ações penais em que dois terços dos réus celebraram acordo com o Parquet, enquanto estavam sob medidas coercitivas ou acautelados em presídios, submetidos a uma hora de banho de sol por dia, comida e água de qualidade questionável, visita restritas, e celas em condições precárias - as quais deveriam ser especiais.

A delação premiada é um meio de prova, e como todo meio de prova deve ser observado a como ocorreu obtenção da prova, pois aqui estamos tratando da delação de réus presos - acautelados em uma prisão - cujas saídas só deveriam ser permitidas mediante autorização judicial com finalidade específica, e com escolta da Polícia Federal.

Ocorre que grande parte dos delatores na Lava Jato estavam presos em presídios, e que somente decidiram fazer delação após a prisão e bloqueio de seus bens, tendo escrito seus anexos sob a guarida, dentro do Ministério Público Federal. Esses colaboradores saíam do acautelamento mediante escolta federal pela manhã e só retornavam ao final do dia. O destino? A sede do MPF, onde passavam o dia, acompanhados de seus advogados, em salas reservadas escrevendo seus anexos, usufruindo do ar condicionado, impressoras, café, água, celulares, computadores, ou seja, utilizavam a estrutura do Parquet para fabricarem suas delações.

Para o órgão de persecução penal, as delações eram um instrumento altamente eficaz para deflagrar novas Operações, haja vista que as delações tinham se tornado um atalho para as investigações, tanto que inúmeras denúncias foram feitas tão somente com provas unilaterais dos delatores, sem a devida cadeia de custódia e ou investigação sobre os fatos.

As delações se tornaram um verdadeiro arsenal de informações para o Ministério Público, e a medida que novas Operações eram deflagradas, e novas prisões ocorriam, novos réus presos buscavam realizar acordos de delações, para assim amenizar suas penas.

No momento em que o Ministério Público aciona a Polícia Federal para realizar a escolta dos presos - pretensos delatores - até a sua casa para que construam suas delações, inicia-se a quebra da cadeia da custódia do preso.

Pois bem, o principal argumento e fundamento utilizado para a decretação das prisões eram "garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado".

Seguindo essa linha, ao retirar o preso de dentro da sua custódia, fundamentada no art. 312, do CPP, o próprio Ministério Publico viola seu próprio argumento, ao levá-lo até sua casa, dando-lhe condições dignas "abrigo, bebida, afeto, comida, esperança de um acordo, e liberdade". Até que ponto esse preso cooperaria pela liberdade? Estariam presentes os requisitos do art. 4º, §7º, da lei 12.850/2013: regularidade, voluntariedade e legalidade?

Assim como as provas apreendidas necessitam de uma cadeia de custódia para resguardar a sua integridade, o pretenso delator também necessita, afinal a delação é meio de prova, e a sua produção é individual, sigilosa, de fatos que ele participou. E no caso em tela, apesar do acordo ser bilateral, ele só será aceito se "os olhos do Ministério Público forem conquistados".

No entanto, como a delação é um meio de prova, e se esse meio de prova foi produzido dentro do Ministério Público, na casa do algoz do pretenso delator - podemos sim considerar a quebra da cadeia de custódia do preso delator.

Ao falar em produção de anexos da delação, estamos falando de uma série de registros que são supostamente escritos a partir de vestígios do local e tempo do crime praticado; cuja finalidade é dar subsídios detalhados para serem utilizados como meio de prova em investigações.

Ao abrir sua casa para o delator produzir seus anexos, o Parquet o transforma em seu agente de investigação, e o delator, no anseio da aceitação, e de resolver seus problemas fará de tudo para agradar seu algoz, e firmar um acordo que os agrade, pois só assim terá sua vida de volta.

Na Lava Jato, o instituto de delação premiada se transformou em uma "pirâmide de delações", a cada nova fase, novos delatores, e dessas delações, novas fases, e novas delações... um verdadeiro looping.

A produção de anexos com a guarida e guarda do Ministério Público, quebra a cadeia de custódia do que deveria ser regular, voluntário e legal, sem contaminação no manuseio dos meios de prova pelo Parquet, mesmo que de forma onipresente, através do café, da água gelada, do ar condicionado, da sala reservada e o acesso privativos aos advogados.

Essa colaboração produzida dentro do Ministério Público está eivada de vício, quiçá nulidade, a começar pela voluntariedade, e legalidade, desde o seu nascedouro, com a determinação da prisão.

*Fernanda Pereira Machado é advogada, professora de Direito de Empresa, mestranda em Direito Econômico e Desenvolvimento pelo IDP, pós-graduada em Inteligência Aplicada e Investigação Criminal pelo IERB, em Criminalidade Complexa e Direito Penal Econômico pelo Ibmec, e Direito Tributário pelo Instituto Luiz Flávio Gomes