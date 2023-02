A Carta de Alforria de Chica da Silva, o inventário do pai de Arthur Bernardes, os irmãos Naves...Visite a História com um clique

Os inventários de bens do tenente-coronel Antonio da Silva Bernardes, pai do 12º presidente do Brasil, Arthur Bernardes (1922-1926), então ainda um jovem advogado de 35 anos; do militar Tomé Francisco da Silva Botelho, realizado poucos dias antes da proclamação da República, em 6 de novembro de 1889; e da filha de Dona Beja, bem como o dela própria, são alguns dos itens que historiadores e pesquisadores podem baixar, com um simples clique, no portal do Museu da Memória do Judiciário Mineiro (Mejud).

Há nove autos datados do século XVIII, inclusive a Carta de Alforria de Chica da Silva (1754). O documento mais antigo é um fragmento do Livro de Registros de Testamentos do Serro (1743). A comarca está entre as primeiras de Minas. Entre 1709 e 1711 foram instaladas as de Vila Rica (hoje Ouro Preto), Rio das Mortes (atual São João del-Rei) e Rio das Velhas (Sabará). A instalação da Comarca do Serro, inicialmente denominada Comarca do Serro Frio, ocorreu em março de 1720.

À esquerda, os irmãos Naves. À direita, Antônio da Silva Bernardes. Fotos: Estadão Conteúdo/Reprodução e UFV/Reprodução Foto: Estadão

Todas essas informações, disponíveis no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foram divulgadas pela Diretoria Executiva de Comunicação da Corte.

O material, que em boa parte é inédito, se avoluma mês a mês, à medida que os documentos são higienizados, catalogados, acondicionados de forma a proteger as folhas de rasgos e outros danos, e digitalizados.

Em alguns casos, é preciso restaurar os itens, ressalta a Diretoria Executiva de Comunicação. A listagem é atualizada periodicamente, no site e no link da bio da Mejud no Instagram, museudojudiciariomineiro.

Há, ainda, exemplares de registros de nascimento do município de Cachoeira do Campo - que integra a comarca de Ouro Preto -, berço do mestre Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa, e documentos das Comarcas de Entre Rios (modernamente, Entre Rios de Minas), Pitangui, Santa Bárbara, Conselheiro Lafaiete, Araxá e Viçosa.

Continua após a publicidade

Entre as relíquias mais recentes está a documentação do famoso erro judiciário envolvendo os irmãos Naves, de Araguari. Obrigados a confessar um crime que não cometeram e condenados em 1938, eles passaram mais de 8 anos presos. O primo com quem trabalhavam, a suposta vítima do assassinato, admitiu ter fugido e adotado outro nome devido a um revés financeiro, reaparecendo apenas em 1952.

Pioneirismo

O desembargador Marcos Henrique Caldeira Brant, superintendente da Memória do Judiciário mineiro e membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Minas, destaca que o trabalho de preservação desenvolvido pelo Tribunal de Justiça é 'pioneiro e de excelência'.

A iniciativa do TJ de Minas inspirou a criação de setores análogos em outras cortes e instituições. "O significado desse presente para a coletividade é ainda maior considerando que estamos em 2023, ano em que celebramos os 150 anos de criação do Tribunal de Justiça", disse Caldeira Brant.

Para o desembargador, um acervo com tanta riqueza disponível é 'uma conquista para todos'.

"Estamos prodigalizando um conteúdo valioso para pesquisadores, sejam eles historiadores, geógrafos, profissionais do Direito, sociólogos, jornalistas, filatelistas, genealogistas ou mesmo amadores e curiosos. Nestas páginas se inscreve a história do País, do Estado e das nossas comarcas, fonte da construção de identidade e da cidadania, por meio de personalidades relevantes ou obscuras e de fatos cotidianos ou marcantes", enfatiza o magistrado.

O superintendente da Memória avalia que o arquivo poderá subsidiar a produção de conhecimento em diversas áreas, de forma gratuita, sistematizada e organizada.

Continua após a publicidade

Segundo ele, 'o convite visa principalmente aos estudiosos, pois o olhar especializado é capaz de mostrar a relevância de documentos que podem parecer banais para o público em geral'.

"O leigo lê nomes que podem soar sem significado ou interesse, como Ana Jacinta de São José, ao passo que o pesquisador sabe que se trata de Dona Beja", pontua.

Segundo o desembargador, 'nestes autos é possível aprender sobre a ortografia e abreviaturas usadas em outras épocas, as práticas administrativas e legais, os serviços públicos, os hábitos e costumes, os objetos que eram considerados de valor para as famílias, até mesmo o suporte físico usado para os processos e os agentes de deterioração nos fóruns'.

"Tais documentos possibilitam aprender bastante sobre o passado", afirma.

Trabalho de excelência

A assessora técnica do Museu da Memória, Andréa Vanêssa da Costa Val, explica que já existe bastante reconhecimento para as atividades e a expertise da unidade, pois, em novembro deste ano, o setor completa três décadas e meia de atuação.

"Em âmbito nacional, essas questões foram regulamentadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), mediante a Resolução 324/2020, que instituiu o Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário (Proname)", destaca Andréa.

Continua após a publicidade

Ela assinala o zelo pela 'enorme riqueza'. "São documentos frágeis, com séculos de existência. Estamos em sintonia com as melhores técnicas e tratativas referentes à preservação, resgate e disponibilização de documentos de forma segura e confiável."

Andréa esclarece que os documentos são indexados e colocados em duas plataformas, à escolha do usuário: a do site do TJ de Minas, que é associada ao Instagram, e o Acervo Minas Justiça, numa parceria com a Diretoria Executiva de Gestão Documental.

"Nós estamos implantando os chamados repositórios arquivísticos digitais confiáveis (RDC-Arq), exigidos pela Resolução 324, que são espaços de armazenamento virtual de documentos cuja cadeia de custódia é reconhecida e rastreável", pontua.

"A partir do momento em que ingressaram nesse repositório, eles não podem ser alterados, ficam preservados digitalmente de modo permanente e asseguramos que eles não sofram adulterações."

O planejamento estratégico do TJ de Minas para o período 2020-2026 prevê meta de digitalização de 35 mil páginas por ano. "Mas temos conseguido índices bem superiores. Já temos mais de 88 mil páginas digitalizadas e nossa expectativa é encerrar o sexênio com todo o nosso acervo disponível", estima Andréa.

Acervo

A Memória do Judiciário Mineiro recebe doações de autos concluídos, livros, documentos e objetos com relevância histórica ou cultural de pessoas físicas e jurídicas.

Continua após a publicidade

A Diretoria Executiva de Comunicação do Tribunal de Justiça de Minas informa ainda que quem deseja colaborar com a ampliação do acervo pode entrar em contato pelo telefone (31) 3237-6224 ou pelo endereço eletrônico mejud@tjmg.jus.br.

Também é possível solicitar documentos históricos desta listagem pelo e-mail e tirar dúvidas pelo número (31) 3237-8257.

O Museu do Judiciário Mineiro está sediado no Palácio da Justiça Rodrigues Campos, no centro de Belo Horizonte. Habitualmente, a instituição é aberta ao público, mas no momento visitas e pesquisas presenciais estão suspensas devido a reformas de restauro na edificação.