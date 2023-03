A Constituição Cidadã e a dignidade humana

Foto: Dida Sampaio/Estadão

Fruto de uma luta que percorreu mais de duas décadas de autoritarismo no país, a Carta de 1988 nasceu para traduzir e orientar uma nação que se modernizou radicalmente no século XX, mas que não traduziu esse processo em algo moderno, segundo a clássica interpretação de intelectuais como Sérgio Buarque de Holanda, Raymundo Faoro, Luiz Werneck Vianna, José Murilo de Carvalho e Maria Alice Rezende de Carvalho. Enquanto o país acelerava suas obras, integrava sua dinâmica econômica e ampliava os direitos sociais de sua população, sua cultura política republicana era deixada de lado através de governos autoritários e constituições constituídas por medidas de exceção, como ocorreu em 1937 e 1967, apesar dos anos 1946-1964, que representaram um interregno democrático muitas vezes mal caracterizado como "anos populistas".

O fruto de uma modernização acelerada, radical e violenta se fez presente na urbanização do interior brasileiro, na industrialização do trabalho, na globalização da sociedade, assim como fomentou inúmeros casos de corrupção e um índice de violência social similar a um país em guerra civil. No Brasil, "mata-se a troco de nada". Essa expressão percorre o vocabulário da sociedade brasileira, que em muitos lugares ainda dorme e acorda ao som de balas atravessando o ar.

Diante de tal cenário, a Constituição de 1988, seguindo outras constituições ocidentais, a exemplo da Itália e Alemanha, adotou o elemento da dignidade humana como fundamento primordial de seu Estado Democrático de Direito, juntamente com a cidadania, soberania e o pluralismo político. O filósofo alemão Jürgen Habermas, no ensaio O conceito de dignidade humana e a utopia dos direitos humanos (Ed. Unesp, 2012), atesta que o conceito filosófico de dignidade humana apareceu nos textos constitucionais somente após a Segunda Guerra Mundial. Para Habermas, diferentemente da dignidade das sociedades tradicionais, a dignidade universal, igualmente a todas as pessoas, mantém ao mesmo tempo a conotação de um autorrespeito que se apoia no reconhecimento social.

Ao relacionarmos aqui a dignidade humana como um estado do indivíduo em sociedade, devemos reivindicar que as políticas públicas de segurança, saúde, transporte, moradia e educação respeitem esse preceito constitucional para além de interesses privados e dados quantitativos. Portanto, não basta universalizar a educação sem atribuir condições dignas de aprendizagem intelectual e socioemocional no século XXI. Não é possível desassociar o tema da segurança pública sem a dignidade humana, preservando ao máximo a vida do agente policial e do infrator. Não basta fornecer toda uma estrutura pública hospitalar, mas não treinar os agentes da saúde no tratamento e consulta com maior grau de dignidade.

Dignidade humana não é um valor subjetivo ou um conceito abstrato. Trata-se de um preceito basilar da Constituição que se pretende chamar de Cidadã. Transformar a dignidade humana como um tema central de política pública é fundamental para alcançarmos a modernidade, que se caracteriza, entre outras coisas, pelo encontro entre democracia e república.

*Victor Missiato, professor do Colégio Presbiteriano Mackenzie - Tamboré, doutor em História Política, analista político e autor de artigos e livros sobre o tema