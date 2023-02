A corrida e o planejamento a lápis

Cassio Grinberg. FOTO: DIVULGAÇÃO Foto: Estadão

Assim como sou consultor de Planejamento Estratégico, sou praticante de corrida de rua, e as duas atividades têm muito em comum.

Planejar uma estratégia é parecido com planejar uma corrida: você programa o despertador para acordar cedo, toma um copo de leite, se farda, e estabelece uma meta de quilometragem e trajeto. Se você está planejando uma empresa ou marca, você define um posicionamento, alinha o propósito, cria os OKR's (objetivos e resultados-chave), os projetos estratégicos para atingi-los, e vai embora.

Só que, em tempos impermanência, de muitas mudanças de cenário, é inteligente planejar a lápis: tanto a sua empresa, quanto a sua corrida. Costumo fazer assim: saio com a intenção de correr, digamos, dez quilômetros. 10k, dependendo do dia, pode ser fácil ou difícil, a considerar quantas vezes já corri naquela semana, como estão meus músculos, como está minha cabeça, como está a temperatura, e até como dormi.

Se o dia está propício, acerto o GPS e vou embora, mas sempre tem algo que implemento -- tanto na minha corrida quanto na estratégia de meus clientes: metas intermediárias (ou resultados-chave). Correr 10k pode ser às vezes trabalhoso (sempre requer esforço), então quebro a corrida em partes (principalmente na segunda metade): primeira meta, chegar bem até a frente do restaurante, depois até o colégio, depois até o açougue, depois até o clube -- e se está tudo ótimo, nem lembro muito disso. Mas se está puxado, sempre tem uma padaria para colocar como nova meta entre esses pontos.

Abrir um novo mercado, entrar em tantas cidades, conquistar tantos clientes, aumentar tanto do faturamento, ser a líder em determinado segmento -- ter metas, e se comprometer com elas, é fundamental. Mas, mais fundamental que isso, é ter flexibilidade para entender que um dia nunca é igual a outro, e portanto segurar ou acelerar precisam ser aspectos bem dosados. Com acompanhamento. E com metas intermediárias, sempre escritas a lápis.

*Cassio Grinberg, sócio da Grinberg Consulting e autor do livro Desaprenda - como se abrir para o novo pode nos levar mais longe