A Defensoria Pública e a omissão estatal em cumprir a EC 80/14: injustiça social, falta de acesso à Justiça e covardia

Há muito se luta contra a miséria em nosso país, sendo que, nos últimos anos, a população vulnerável economicamente e em virtude de outras mazelas sociais aumenta exponencialmente. Para a defesa destas pessoas menos favorecidas, existe a Defensoria Pública em nosso país, seja para os direitos das mulheres em situação de violência, da população em situação de rua, seja daqueles que não possuem condições de arcar com as custas de um processo judicial, bem como inúmeros outros casos.

Pensando nisso e também nas dimensões continentais do Brasil, o legislador constitucional, após a previsão da instituição na Constituição Federal de 1988, no ano de 2014 trouxe regra clara da necessidade de fortalecimento das defensorias públicas em todo o país, com o intuito de que todos os Estados da federação pudessem contar com uma defesa realizada por aquele órgão nos municípios que sejam unidades jurisdicionais, ou seja, onde houver um juiz de direito deverá haver defensor público, proporcional a demanda e à respectiva população.

Tal previsão veio com intuito de reduzir as desigualdades sociais, que também passam pela possibilidade de acesso a justiça, e proporcionar um serviço público - modelo adotado pelo Brasil para assistência jurídica gratuita aos necessitados - a todas as pessoas que precisem, e para isso determinou através da referida norma que fosse realizado em um prazo de oito anos.

Em 2022 o referido mandamento constitucional teve seu prazo expirado, e a realidade é absurdamente inferior a meta traçada pelo legislador. De acordo com a pesquisa nacional da Defensoria Pública brasileira, maior base de dados existente sobre o assunto, o território brasileiro possui 2598 comarcas, ou seja, sedes de unidades judiciárias, sendo que o número de comarcas atendidas pelas defensorias públicas brasileiras é de 1231, número evidentemente inferior ao desejado por nossa Carta Magna, salientando que nestas comarcas atendidas o número de membros é muito inferior ao de outras instituições.

Mesmo sendo evidente a deficiência no atendimento e no acesso a justiça da população pobre e vulnerável em nosso país, bem como o mandamento constitucional previsto na emenda 80/14 ordenando os gestores públicos a implementarem a defensoria pública de forma eficaz em todo país, pouco esforço ou nenhum foi feito no sentido.

Ao se analisar o maior Estado da Federação, São Paulo, chega-se a conclusão de que das 320 comarcas instaladas apenas 43 possuem os serviços da Defensoria Pública instalados, ou seja, apenas 13,4% do que deveria, segundo a Constituição Federal. Já analisando no mesmo Estado o comparativo entre membros de instituições do sistema de justiça, verifica-se que o Ministério Público possui em seus quadros 1963 membros, o Tribunal de Justiça 2620 julgadores e julgadoras e a Defensoria Pública de São Paulo apenas 771.

Diante de tanta omissão do Estado brasileiro em implementar uma política pública de cidadania as pessoas mais pobres e vulneráveis, como um verdadeiro instrumento de inclusão social através do acesso a justiça, verifica-se um fenômeno pior que o simples descaso, a opção na prática de um modelo diverso da opção constitucional.

Um exemplo do acima mencionado se extrai do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 279, em que a maioria do Supremo Tribunal Federal entendeu que os municípios podem criar instrumentos de assistência jurídica integral e gratuita, inclusive com o argumento de que a assistência prestada pelas defensorias públicas é insuficiente.

Outra evidente afronta a nossa Constituição é a proliferação de modelos de advocacia dativa em suprimento ao número exíguo de defensores e defensoras pelo país. A cada dia se percebe um movimento no sentido de transferir ao setor privado a responsabilidade do setor público, violando claramente o que diz nossa Constituição Federal.

O grande problema desse modelo é a transferência de recursos públicos a iniciativa privada ao invés de aparelhar um órgão de Estado com atribuições constitucionais para a missão.

Interessante é que em todos os casos os argumentos utilizados, seja pelo judiciário, seja pelas instituições privadas que optam por modelos diversos do previsto na emenda constitucional 80/94, é a utilização do próprio déficit de membros das Defensorias como fator determinante de sucateamento da própria Defensoria. Explico: Não se aparelha a instituição com a finalidade de fortalecê-la com mais estrutura de pessoal e física em todas as comarcas brasileiras e utilizam o fato dela não estar em todas as comarcas de forma estruturada como motivo para o nascimento de outros modelos de assistência jurídica integral e gratuita, o que não pode ser admitido.

Sendo assim, diante de uma lógica quase que ilógica, vai sendo descumprida a constituição federal e a população pobre sofrendo em seus direitos mais básicos, quais sejam, do direito a ter direito e de poder se socorrer desses direitos através de uma instituição de Estado séria, vocacionada e nascida constitucionalmente para isso.

Sem uma Defensoria Pública forte, autônoma, e estruturada em todo país não há como se falar em cidadania, democracia e justiça social.

*Marcus Edson de Lima, defensor público