A desoneração dos combustíveis deve acabar em 1º de março de 2023?

Marina Chaves. FOTO: DIVULGAÇÃO Foto: Estadão

Os combustíveis vinham enfrentando sucessivas elevações de preços no mercado nacional, desde fevereiro de 2021, com a gasolina chegando a custar em alguns lugares até R$ 7,39 o litro, maior valor médio registrado pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) desde que registros desse tipo começaram a ser realizados em 2004.

Tal elevação de preços se deu, em especial ao longo dos últimos 2 anos, devido a fatores externos, como a guerra entre Rússia e Ucrânia, que levaram ao aumento do valor do petróleo em todo mundo, e devido a fatores internos, como a manutenção da adoção de preços internacionais pela Petrobrás apesar de sermos um país autossuficiente em produção, como as questões relativas aos tributos incidentes sobre esses combustíveis, como a ampliação da inflação, entre outros.

Diante de um cenário de imensa insatisfação nacional, afinal, os preços dos combustíveis elevados não apenas dificultam o transporte das pessoas, mas também encarecem produtos e o custo de vida em geral, o governo adotou, a partir do segundo trimestre de 2022, algumas medidas que contribuíram para uma significativa baixa, de modo que a gasolina pudesse alcançar preço médio abaixo dos R$ 5,00 o litro.

Dentre as medidas adotadas estão a troca de presidentes da Petrobrás, a concessão de auxílios a caminhoneiros e a redução de impostos com a aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 11/2020, transformada na Lei Complementar 192/2022, que além de determinar a incidência do ICMS uma única vez sobre alguns combustíveis, estabelece um valor fixo nas alíquotas deste imposto, que serão uniformes em todo o território nacional e limitadas a 17%, percentual esse fixado pela Lei Complementar 18/2022, aprovada em junho.

A mesma normativa reduziu a zero as alíquotas de PIS e COFINS sobre os combustíveis até o dia 31 de dezembro de 2022, razão pela qual ao raiar do primeiro dia deste ano de 2023, o novo governo se deparou com a necessidade de discutir o tema de forma imediata para definir se permitia que as alíquotas de PIS e COFINS retornassem ao patamar original que onera em cerca de 9,25% o custo da gasolina, por exemplo, ou se alguma outra medida seria adotada para barrar essa situação absolutamente impopular logo no primeiro dia do governo.

Basicamente, o novo governo precisava decidir sobre a necessidade de socorro aos cofres públicos, que tem caminhado a duras penas desde o início da pandemia de COVID em 2020, e sobre a qual sequer se recuperou totalmente, versus a salvaguarda da popularidade que a cessação da arrecadação de PIS e COFINS desse setor de combustíveis poderia, ao menos nesse primeiro momento e após uma conturbada transição de poder, proporcionar.

A opção escolhida pelo atual governo foi manter a desoneração de impostos federais sobre combustíveis, inclusive importados, através da Medida Provisória publicada em 2 de janeiro, a MP nº 1.157/23, cujo segundo artigo afirma que continuam reduzidas a zero as alíquotas de PIS e COFINS sobre os combustíveis até o dia 31 de dezembro de 2023 para o diesel, biodiesel e gás e até 28 de fevereiro para o álcool e gasolina.

Como nem tudo é simples e tampouco eterno nas searas tributária e legislativa do País, essa medida poderá ser cancelada e as alíquotas de PIS e COFINS retomadas caso a Medida Provisória não seja transformada em Lei pelo Congresso Nacional até o dia 28 de fevereiro.

Isso porque, no Direito brasileiro, nos termos do art. 62 da Constituição Federal, em caso de relevância e urgência, como este ora tratado, o Presidente da República pode adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.

Ainda de acordo com o texto constitucional, as medidas provisórias perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes.

É dizer que, a partir da edição da Medida Provisória 1.157/2023, publicada no dia 02 de janeiro, está em curso o prazo de 60 dias, prorrogável por igual período uma única vez, para que o Congresso aprove a MP e a torne lei, e, caso assim não o faça, retornarão aos percentuais originais as alíquotas de PIS e COFINS incidentes sobre os combustíveis, o que certamente acarretará aumento dos custos destes aos consumidores.

Ainda, importante destacar que caso a MP não seja transformada em lei, de acordo com o §3º do art. 64 da Emenda Constitucional 32/2001, o Congresso Nacional deverá disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória enquanto estava em vigor, podendo manter a aplicação de alíquota zero pelo período de 01 de janeiro até 28 de fevereiro, ou ainda, determinar a cobrança retroativa dos valores correspondentes.

Diante da situação apresentada, existem 3 cenários possíveis, a depender da articulação do Congresso Nacional e da necessidade de retomada de arrecadação do Governo Federal:

ausência de prorrogação da MP 1.159/23 e manutenção da alíquota zero de PIS e COFINS até o dia 28 de fevereiro, com o consequente aumento de preços no dia imediatamente seguinte e possibilidade de cobrança retroativa, a depender de decreto legislativo relacionado;

prorrogação da MP e manutenção da alíquota zero de PIS e COFINS por mais 60 dias para diesel, biodiesel e gás, quando então, findo esse tempo, deverá ser convertida em lei e terá validade por todo o ano de 2023 ou se não convertida, apenas deixará de produzir efeitos, com possibilidade de cobranças retroativas ou não, a depender de deliberação do Congresso Nacional por decreto legislativo; e

aprovação do texto da MP e transformação em Lei, com manutenção da alíquota zero de PIS e COFINS para diesel, biodiesel e gás até o dia 31 de dezembro de 2023, outro período, ou mesmo aplicação deste prazo para gasolina e álcool também, caso o texto tenha alterações nesse sentido antes de aprovado.

De todo modo, importante destacar que álcool e gasolina apenas continuarão usufruindo da alíquota zero de PIS e COFINS após 28 de fevereiro caso a MP se torne lei e essa aprovação legislativa tenha ajustes específicos nesse sentido. Do contrário, findo citado prazo, a desoneração se encerra para estes combustíveis.

Qual das alternativas será a escolhida pelo Poder Executivo e Legislativo e o consequente destino dado aos combustíveis esse ano ainda não é possível dizer, tampouco se essas decisões terão efeito prático diante de eventuais alterações internacionais no mercado de petróleo, mas aguardemos atentamente as cenas dos próximos capítulos.

*Marina Chaves, advogada do escritório Briganti Advogados, especialista em Direito Tributário e Compliance Fiscal