A discricionariedade do Ibama na análise dos processos de licenciamento ambiental

Victor Jardim Domingues e Juliano Zorzi.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) indeferiu o pedido da Petrobras para a exploração na Foz do Amazonas, bacia onde a companhia tenta iniciar a perfuração de poços de petróleo e gás.

No parecer, o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, acompanha o entendimento da área técnica e destaca a necessidade da retomada das ações para assegurar a realização da Avaliação Ambiental de Área Sedimentar (AAAS), no prazo mais breve possível, para as bacias sedimentares que ainda não contam com tais estudos e que ainda não possuem exploração de petróleo.

O instrumento utilizado para a avaliação ambiental - usualmente o Estudo de Impactos Ambientais (EIA) - traz os pontos positivos e negativos a respeito da inserção do projeto no ambiente natural. Nesse cenário, existe a discricionariedade técnica dos órgãos ambientais na emissão das licenças ambientais. Ou seja, a margem de liberdade para decidir - dentro de critérios revestidos de razoabilidade - sobre o deferimento ou não da licença ambiental, utilizando da expertise e responsabilidade técnica sobre a matéria de meio ambiente, levando em consideração os impactos positivos e negativos apresentados no EIA, adicional à verificação de cumprimento das exigências legais e normativas.

Assim, o indeferimento para a emissão da licença ambiental para a exploração de óleo e gás na Foz do Amazonas é consequência direta dessa discricionariedade do Ibama, ainda que a Petrobras alegue ter atendido todas as exigências impostas pelos órgãos ambientais. Por isso, é importante que o resultado não tenha se mostrado desfavorável à instalação do projeto.

Contudo, é importante destacar que a Petrobras afirmou conduzir diligentemente seu processo de licenciamento ambiental, atendendo todas as exigências definidas pelos órgãos ambientais. Mesmo assim, isso não implica necessariamente na aceitação imediata do órgão ambiental e a consequente emissão da licença ambiental.

Vale dizer, ainda, que o pedido da Petrobras se refere apenas à perfuração do bloco, quando será confirmado o potencial para uma futura exploração, o que dependerá, novamente, de um novo processo de licenciamento ambiental mais amplo e, certamente, requisitará uma Avaliação Ambiental de Área Sedimentar (AAAS).

A AAAS é uma forma de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE). Justamente um dos poucos exemplos de institucionalização da AAE é a AAAS, por meio da Portaria Interministerial dos Ministérios de Minas e Energia (MME) e do Meio Ambiente (MMA), nº 198, de 5 de abril de 2012, para a exploração de petróleo e gás nas áreas sedimentares.

Esse foi o ponto principal do despacho do Ibama que indeferiu o pedido da Petrobras: "Apesar de regulamentada desde 2012, a AAAS jamais foi implementada para a região da margem equatorial. Um processo de avaliação ambiental estratégica, como a AAAS, poderia ter ajudado a construir um caminho mais seguro para a avaliação de projetos individuais, identificando lacunas de conhecimento, antecipando conflitos e estabelecendo critérios técnicos para operação e, sobretudo, avaliado previamente a aptidão das áreas para empreendimentos do setor".

A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) nº 237, de 19 de dezembro de 1997, traz o conceito de Estudos Ambientais como "todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da licença requerida, tais como: relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e análise preliminar de risco".

Desses estudos, o mais efetivo e utilizado na análise ambiental de projetos é a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) e o Estudo de Impactos Ambientais (EIA). Contudo, apesar de efetivos na maioria dos casos, esses instrumentos apresentam uma limitação, uma vez que as metodologias e técnicas foram concebidas com enfoque em empreendimentos restritos a uma determinada área/região (análise locacional), que propõem medidas objetivas para sua implementação.

Assim, seu uso se torna limitado quando aplicado a projetos mais amplos, como políticas, planos ou programas (PPPs) consolidados. Nesse caso, a AAE é o instrumento utilizado a um nível mais macro e permite a realização de EIA mais profundo, associado à integração ambiental estratégica, levando em conta riscos cumulativos que requerem uma organização governamental coordenada.

Importante destacar também que a Petrobras pediu a reconsideração do parecer ao Ibama, com uma nova estrutura de resposta à emergência - especialmente sobre um hipotético vazamento de óleo na região -, uma vez que essa consideração foi fortemente apontada pelo órgão ambiental na análise de viabilidade.

Por outro lado, cabe aos órgãos ambientais considerar os potenciais impactos negativos de um projeto em relação aos benefícios socioeconômicos que poderão resultar de sua implantação, tais como a geração de empregos locais e a arrecadação de impostos.

*Victor Jardim Domingues e Juliano Zorzi, advogados associados do escritório Mello Torres que atuam nas áreas de Direito Imobiliário e Ambiental